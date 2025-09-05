Pedro Jiménez 05 SEP 2025 - 00:33h.

El de Utrera ha contado que ha hecho todos estos meses alejado del foco mediático y nos ha dejado más de un momentazo en pleno directo

¡Montoya ha vuelto! El que fuera concursante de 'Supervivientes 2025' y, anteriormente, de la última edición de 'La isla de las tentaciones', ha reaparecido en televisión y lo ha hecho en casa, en el plató del reality de Telecinco. Tras los dos realities que encadenó de seguido, el de Utrera ha estado un tiempo alejado de los focos y el ruido se ha sucedido alrededor de él. Pues bien, el exnovio de Anita ha aclarado todo lo que se ha dicho sobre él al respecto y nos ha dejado, como era de esperar, más de un momentazo en su regreso. Todo esto ha ocurrido en una gala en donde Jorge Javier Vázquez nos ha sorprendido a todos con su look y en la que la situación actual de Honduras ha impedido que se desarrolle dicha gala con normalidad.

Jorge Javier ha contectado con él al comienzo de la gala y, ante el clamor del público, Montoya ha señalado sus primeras palabras tras muchos meses focalizado en su familia y en los suyos, no sin que el presentador de Telecinco bromease asegurando que le habían "crecido hasta los dientes". "Muchas gracias, estoy muy emocionado de revivir todo de nuevo y muy contento. Creo que tenía que estar aquí, donde me han dado todo", ha apuntado el sevillano.

Además, ha subrayado que ya no tiene esas "fatigitas" que provocaron que se alejase del foco mediático: "Tú sí que pareces una estrella de Hollywood", le ha dicho a Jorge Javier Vázquez. Por otro lado, Montoya ha contado que el verano le ha servido para aprender y darse cuenta de que "todo no vale": "Y sobre todo, de superar todo lo que he tenido que pasar. Pero aquí estamos".

"Te he echado de menos", se sinceraba Jorge Javier, tras lo que cerraba su primera conexión con este. "Vengo renovado y depilado", bromeaba el sevillano, antes de que el presentador pasara a otro tema desde el plató de 'Supervivientes All Stars 2025'. Y es que las bromas entre Montoya y Jorge Javier se han sucedido a lo largo de toda la conversación que han mantenido.

Montoya pisa de nuevo el plató de 'Supervivientes'

Finalmente, Montoya entraba al plató ante la euforia y el clamor del público. Un Montoya que estaba totalmente emocionado y con los nervios a flor de piel: "Me causa muchas emociones volver... es un plató al que le debo mucho. Para lo bueno y lo malo ha sido un punto de inflexión, pero... ¡agradecido a este público tan guapo!".

Jorge Javier ha llevado a Montoya al centro del plató y le ha contado algo que le ocurrió en el pasado: "Me acuerdo que cuando tenía menos años había unos premios en los que Emilio Aragón, que recibió una vez un premio, dijo algo que se me quedó grabado: 'El mundo de la televisión es complicadísimo. A veces es muy duro y no se pasa bien. Pero cuando se pasa bien te compensa...'". Tras esto, Jorge Javier le ha deseado que "pase los mejores momentos posibles" en su vuelta a la televisión.

Una vez sentado, Montoya ha desvelado, al detalle, qué tal este verano en cuanto a su situación sentimental, además de confesar si ha tenido algo con alguien: "No mi alma, ojalá. La última vez... tendría que preguntárselo a mi mano. No me ha gustado nadie. Ahora mismo estoy tranquilo. Mi corazón solamente está abierto al cariño de la readlidad de la calle. Agradecido a eso".