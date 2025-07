Equipo Outdoor 26 JUL 2025 - 16:49h.

La influencer ha anunciado la triste noticia a través de sus redes sociales

Adara Molinero reacciona a la opinión que Oriana Marzoli tiene de ella

Compartir







Adara Molinero no está pasando por su mejor momento. La exconcursante de 'Supervivientes' ha anunciado a sus seguidores, a través de sus redes sociales, el duro golpe que ha recibido hace tan solo unas horas tras la repentina muerte de su mascota Pompón.

La influencer explicaba, entre lágrimas, un día antes en sus redes sociales que su hámster no se encontraba bien: ''Tenía toda la tripita llena de sangre, no podía abrir los ojitos y todo el rato se caía. Él normalmente es muy activo. Le he traído a urgencias corriendo''.

PUEDE INTERESARTE Sale a la luz el intercambio de mensajes entre Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú

''Está ingresado, o sea, le voy a tener que dejar aquí toda la noche ingresado y mañana pues a ver si se recupera. Os juro que estoy fatal, si le pasa algo, o sea, me muero si le pasa algo a esa bolita peludita'', contaba Adara visiblemente afectada.

PUEDE INTERESARTE Adara Molinero habla de la operación estética de la que se arrepiente

Tras unas horas de espera, Adara recibía la llamada del veterinario: ''Me han dicho que tiene anemia, que está deshidratado y muchas cosas más. Que ven difícil que se recupere y pueda vivir. No puedo creerlo, mañana voy a verle por la tarde'', explicaba.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Pero poco después la influencer anunciaba la mala noticia: ''Pompón ha cruzado el arcoíris'', explicaba a través de una story en su perfil de Instagram y le dedicaba un bonito mensaje a Pompón.

''Nuestra mascotita del alma. Hoy te despedimos con el corazón en un puño, pero también con la gratitud de haberte tenido. Fuiste una cosita tan buena, tan cariñosa, tan especial. Nos encantó cuidarte, jugar contigo y compartir tantos momentos. Te vamos a echar muchísimo de menos. Gracias por tu compañía y por llenarnos de amor en un cuerpo tan pequeñito. Confío en que algún día nos volveremos a encontrar. Siempre estarás en nuestros corazones'', reza el mensaje de la influencer.