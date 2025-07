César Muñoz interviene en el tenso cara a cara entre Carmen Alcayde y Makoke

Fiesta 26 JUL 2025 - 18:32h.

Carmen Alcayde y Makoke protagonizan un tenso reencuentro tras un mes y medio sin verse

Makoke, sobre Carmen Alcayde: "Daba pereza estar todo el tiempo a la gresca"

Desde que estuvieron juntas en 'Supervivientes', Makoke y Carmen Alcayde no han ocultado la tensión que existe entre ellas. Durante el reality protagonizaron numerosos enfrentamientos, y todo apunta a que ese mal ambiente no quedó en la isla, sino que lo han arrastrado también fuera del programa.

Ahora, las colaboradoras de 'Fiesta' se han sentado juntas en el plató para tener un cara a cara con el objetivo de resolver los conflictos que arrastran desde que pisaron las playas de Honduras. Sin embargo, la tensión ha sido más que evidente y, lejos de limar asperezas, han vuelto a protagonizar un nuevo enfrentamiento en que César Muñoz ha tenido que intervenir.

La exsupervivientes llevaban sin verse casi un mes y medio y Makoke ha sido la primera en pronunciarse al ver a su compañera frente a frente: ''A mí es que me da risa, porque es que no te creo, Carmen'', y ella se ha defendido: ''De verdad puedes parar ya de decime, ridícula que te doy risa risa''.

Y Carmen ha sacado a relucir el tema de la boda de Makoke: ''Ahora mismo no quiero ir a tu boda. Me hubiera gustado ir a tu boda cuando nos llevábamos bien. Ahora por supuesto que no, pero tú me has llegado a invitar y a decir que te gustaría que te casara cuando estábamos bien en la isla''.

''Dices que yo actúo todo el rato, eres la reina de actuación, que lo más interesante de Makoke era siempre detrás de las cámaras. Lo más interesante de Makoke en 'Supervivientes' era detrás de las cámaras y cuando venía la cámara hacías tres, dos, uno y te ponías a hablar'', ataca Alcayde a Makoke, pero a ella le entra la risa y la imita llorando por Montoya en el reality.

Carmen ha explicado que está harta de que en los programas solo haya ''Makokistas y Pelayistas'' y Makoke se ha levantado de su asiento para pedirle un aplauso al público: ''Por favor, que sino se me muere, ni por eso te aplauden, cariño''.

Como no llegaban a ningún entendimiento, César Muñoz ha tenido que intervenir: ''Espero que de verdad que cuando acabemos esto os llevéis bien, pero yo quiero saber cuál es el sentir de la gente, porque esto a mí también me interesa''.

Acto seguido, el presentador ha dividido al plató al pedir al público que aplaudiese en caso de estar del lado de Carmen Alcayde o de Makoke, pero los que han aplaudido por Makoke han sido muchos más: ''Esto está descompensado''.

Tras lo ocurrido, Makoke ha explicado que ''no quiere reconciliarse'', pero Alcayde ha dado su brazo a torcer: ''Yo sí, la verdad que no me gusta tener enemigos'', y aunque Makoke ha confesado que no la considera su enemiga, se ha negado a tener relación con ella.

Pedro García Aguado hace de ''hermano mayor'' entre Makoke y Carmen Alcayde

'Fiesta' ha contado con la ayuda de Pedro García Aguado para intentar calmar las aguas entre Makoke y Carmen Alcayde, pero parece que ninguna de las dos está muy por la labor y su enfrentamiento ha ido cada vez a más mientras realizaban un ejercicio para intentar llegar a un entendimiento.