Pedro Jiménez 30 MAY 2025 - 01:26h.

"Está jugando a dos bandas": Makoke estalla ante las palabras de Carmen Alcayde

¡La recta final de 'Supervivientes' arranca este domingo!: "Habrá expulsión sorpresa"

Compartir







Carmen Alcayde y Makoke han protagonizado, de nuevo, una tensa discusión en la palapa de 'Supervivientes'. No es la primera vez que mantienen una trifulca, puesto que hace apenas 48 horas, ambas colaboradoras se vieron envueltas en algo parecido y también en la palapa. Todo ha ocurrido cuando Carmen Alcayde estaba señalando algunas cosas de Anita que no le habían gustado en la playa y ponía de ejemplo a Makoke: "Porque he visto un poco la estrategia...". En ese momento, Makoke preguntaba "el qué" era eso que acaba de mencionar la periodista.

Carmen Alcayde, sin pelos en la lengua, aseguraba que algunos momentos en los que había "llorado" o esta "le había perseguido": "No eres libre, te manipulan...". Además, Alcayde dejaba claro antes de la expulsión que no quería ningún voto regalado, puesto que "jamás le había traicionado (a Montoya, el otro nominado)". Por otro lado, Carmen Alcayde aludía a su trabajo para justificarse cuando "ha puesto verde" a Makoke y luego se ha reído con ella, algo que era rebatido por Makoke. "Yo también trabajo en la tele y no hago eso", apuntaba esta.

PUEDE INTERESARTE La madre de Anita rompe su silencio y desvela qué opina de la relación de su hija con Montoya

"Eres una falsa"

"Pues tú eres una falsa", decía Carmen Alcayde, tajante con la que fuera azafata del programa "El Telecupón". "¡La falsa serás tú, que me pones verde y luego me das un abrazo", exclamaba, muy cabreada, Makoke. Más adelante, esta estallaba por completo y cortaba de manera radical a Carmen Alcayde, harta de escuchar una y otra vez reproches sobre ella: "¡Cállate, Carmen, de verdad que te tienes que callar un puntito la boca!".

Y es que Carmen Alcayde le echaba en cara a Makoke que ella también era igual, puesto que se acercó a la periodista en un momento dado, según Alcayde, para "criticar a Montoya". "¡Yo no le critiqué! ¡Carmen, estás jugando a un juego muy sucio y a dos bandas! ¡Estás jugando un juego muy sucio!", decía una y otra vez Makoke, muy encendida y haciendo que la discusión que mantenía con Alcayde salpicase directamente a Montoya.

"No sabe por dónde salir... es un juego muy sucio. Me acerqué porque estaba llorando (Carmen Alcayde)", indicaba Makoke, que añadía además que fue la propia Alcayde la que le dijo que no se acercase por lo que pudiera pensar Montoya. "A Montoya le dice que yo le manipulo y a mí me dice que no me puedo acercar. Está jugando a dos bandas", concluía Makoke.