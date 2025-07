Silvia Herreros 28 JUL 2025 - 08:00h.

El exconcursante de 'GH VIP' reacciona de manera positiva ante la nueva etapa en la que ha entrado su hijo

Javier Tudela muestra el nuevo 'problema' que tiene con su hijo. El exconcursante de 'GH VIP' ha compartido a través de sus redes sociales un vídeo en el que se puede escuchar al nieto de Makoke gritando a su padre y negándose a obedecerle.

Manteniendo la calma en todo momento, Javier Tudela comparte este momento que forma parte de su nueva cotidianeidad. "Venga Javi, vístete. Ponte los calzoncillos", se escucha decir al hermano de Anita Matamoros. A lo lejos, la voz del pequeño Javi Jr., de cuatro años de edad, chillando y muy enfadado.

"¡Estoy enfadado contigo!", grita el menor, completamente enfurecido y fuera de sí. Por algún motivo se niega a vestirse y prefiere ir desnudo por casa. Su padre, una figura de autoridad, pone límites y le obliga a hacer cosas que no quiere, provocando que su frustración aumente.

Ante esta situación, su padre responde de manera asertiva, sin elevar el tono; dialogando con él mientras trata de regular sus emociones. "¿Por qué estás enfadado conmigo?", le pregunta. Es entonces cuando el niño parece calmarse y, viendo que por fin está siendo escuchado, responde con un dulce: "Porque no me haces caso".

"Te he dicho que no quiero calzoncillos cuando te has ido. Y ni caso, me los has traído", añade con indignación sin comprender por qué el novio de Marina Romero quiere imponerle el uso de ropa interior.

Este tipo de comportamientos son completamente normales en niños de la edad de Javi Jr. Que tenga episodios de rechazo a vestirse o ponerse calzoncillos, especialmente si está afirmando su autonomía o atravesando una etapa de oposición es algo relativamente común.

¿Qué hacer ante comportamientos de este tipo?

Por ello es importante mantener la calma y no perder la paciencia ante situaciones en las que traten de reivindicar su independencia o muestren resistencia a ciertas rutinas. Validar sus emociones y ofrecerles alternativas y espacio para calmarse puede facilitar su regulación emocional. El respeto no debe perderse nunca.

También es importante buscar ayuda si el niño muestra dificultades para regular sus emociones, presenta conductas agresivas intensas, aislamiento, problemas de sueño, o si los padres sienten que no pueden manejar la situación por sí mismos. Un profesional podrá evaluar si hay algún trastorno emocional o de desarrollo y ofrecer estrategias adecuadas.