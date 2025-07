Makoke revela cómo le llama su nieto, el hijo mayor de Javier Tudela

Rocío Molina Madrid, 18 JUL 2025 - 08:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' no es una abuela al uso y ha desvelado ahora cómo le llama su nieto mayor, el hijo de Javier Tudela

Makoke se sincera sobre su situación económica tras resolver su problema con Hacienda: "Hacer un tetris para vivir"

Makoke se convirtió en abuela hace cuatro años de Javi Jr. y hace dos repitió experiencia con la pequeña Bianca, ambos de su hijo Javier Tudela y de Marina Romero. La exconcursante de 'Supervivientes' siente auténtica devoción por ellos y aunque recientemente ha contado que en su boda con Gonzalo Fernández "no habrá niños", estos siempre están muy presentes para ella. Tanto que ahora ha querido revelar cómo le llama su nieto mayor. ¡Toda una incógnita!

La televisiva, de 55 años, es muy feliz con su faceta de abuela, pero no es una al uso. Sus nietos son su devoción y sonríe cada vez que le preguntan por ellos, pero a ella no le gusta que se dirijan a ella con el término 'abuela'. Makoke prefiere que tengan con ella un mote o apelativo cariñoso. Algo que ahora ha revelado en una de tantas cosas de su vida y de su futura boda que ha revelado en la entrevista de la revista 'Lecturas'.

La madre de Javier Tudela y Anita Matamoros no se identifica con esa palabra y está encantada con el mote que Javi Jr. ha escogido para llamarla y que cariñosamente ya dice toda la familia. Un apelativo que está deseando que su nieta Bianca también use pronto.

Desde que se enteró que su hijo iba a ser padre, la exconcursante de 'Supervivientes' lo tenía claro. "No quería que me llamarán abuela. No me gusta", ha dicho en más de una ocasión y ahora ha recalcado en esta entrevista porque le cuesta verse y le hace sentir mayor esa palabra.

Con la lengua de trapo que tiene Javi Jr. este se dirige a su abuela con dos palabras que a Makoke le suenan a gloria. "Me llama Mamo", ha comentado la televisiva de lo que para ella es el regalo más bonito del mundo. La colaboradora de 'Fiesta' dice sentirse afortunada con la familia que tiene y con el paso que va a dar con Gonzalo Fernández y con todo lo que ha vivido y aprendido tras su paso por 'Supervivientes'.

Además, su prometido ha congeniado muy bien con los suyos y especial hincapié ha hecho en la relación que este mantiene con su hijo Javier Tudela. Es un momento muy dulce para Makoke y eso que todavía quedan dos meses para protagonizar, otro gran día, el momento con el que tanto soñó en su estancia en Honduras y es su boda con Gonzalo.