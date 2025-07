Javier Tudela presume orgulloso del logro de su hijo de cuatro años

Silvia Herreros 03 JUL 2025 - 09:30h.

El hijo de Makoke celebra los avances de su hijo de cuatro años

Javier Tudela muestra el desorbitado ticket de su compra semanal: qué hay en su carro

Compartir







Javier Tudela presume del logro de su hijo, que acaba de cumplir cuatro años. Para el hijo de Makoke los hijos que ha tenido fruto de su relación con Marina Romero son su mayor orgullo. Ver los enormes pasos que ha dado a nivel académico este curso es una auténtica satisfacción para el exconcursante de 'Gran Hermano VIP', especialmente después de los problemas de adaptación Javi Jr. tuvo a su nuevo colegio.

El creador de contenido y su novia quieren que sus hijos reciban la mejor educación posible. Por este motivo no dudaban en matricular el pasado mes de septiembre al mayor de sus vástagos (Bianca aún es muy pequeña para ir al cole), en un centro escolar privado y bilingüe.

Aunque "calculando el dinero para seguir pagando el cole", Javier Tudela no puede sentirse más orgulloso de esta decisión, pues en estos meses su hijo ha mejorado bastante con el inglés. Tras mostrar cierta frustración por no entender ni una palabra de lo que su profesora le estaba diciendo, decirle a sus padres que no quería ir más a clase o presentar fiebre y dermatitis (síntomas posiblemente relacionados con el estrés que esto le suponía), el niño parece haber hecho grandes avances.

En estos meses recibiendo clases en el mencionado idioma, Javi Jr. ha aprendido mucho. Tanto, que ahora es él quien da lecciones a su padre. El nieto de Makoke ha aprendido mucho este curso y ya sabe decir muchos animales en esta lengua desconocida para él a principios de curso.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Que el niño no sepa el nombre de algunos en castellano es algo que sorprende y hace gracia al hermano de Anita Matamoros, que ve grandes avances en la educación que está recibiendo su primogénito en el colegio de pago al que acude desde septiembre.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Javier Tudela no quiere que su hijo pierda el hilo durante el parón escolar de verano. Por ello, no duda en realizar actividades con él que fomenten su práctica con el inglés. A través de sus redes sociales, el joven ha compartido un tierno vídeo en el que se puede ver a padre e hijo repasando el nombre de los animales en este idioma.

"No todo van a ser vacaciones... Hoy mi hijo me dio clases de inglés", bromea mientras juega con la idea que muchos tienen sobre a qué se dedica realmente.