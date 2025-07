Silvia Herreros 28 JUL 2025 - 14:35h.

Maite Galdeano comparte imágenes de su nueva vida en Murcia y se compara con Isabel Pantoja

Maite Galdeano reaparece tras ser localizada viviendo en un barco. La exconcursante de 'Gran Hermano' vive en un velero atracado en el puerto de San Pedro del Pinatar, Murcia, en donde mantiene una vida austera y alejada de los focos. La madre de Sofía Suescun, que no se habla con su hija desde hace casi un año, ha reflexionado sobre lo mucho que ha cambiado su vida desde entonces y se ha comparado con Isabel Pantoja, quien tampoco tiene relación con sus hijos.

Tras un tiempo apartada de las redes, ha compartido imágenes sobre su nueva vida a bordo de un velero. Aunque no hay fotografías de su nuevo hogar, sí sobre los planes que hace con sus nuevos amigos. Además ha sido vista por los reporteros de Europa Press, con los que ha estado charlando sobre su nueva realidad.

La de Pamplona se ha mostrado huidiza y, como hiciera con las cámaras de Telecinco, ha dejado claro prefiere no ser grabada. Además asegura sentirse "agobiada" con la gente que le habla y le pregunta por su situación: "¿Sabes qué pasa? Me agobia mucho todo el mundo, la verdad", explica. "Porque al estar sola y Maite, Maite, todo el mundo... A ver, que son majas, ¿eh? La gente son majos y tal. La gente me quiere mucho", explica mientras cuenta cómo se siente.

'La elegida de Dios' reconoce estar cohibida y haber cambiado mucho. Físicamente su cambio es notable, mentalmente asegura estar muy bien. "La salud mental siempre la he tenido súper cojonuda, gracias a dios. De cabeza para arriba, menos mal que no me falla", ha dicho a los micros.

Maite no ha querido responder a las preguntas que le han hecho sobre su hija, de la que no quiere hablar. Con su hijo Cristian Suescun las cosas parecen ir mejor. Con él dice tener una relación "estupenda". No obstante, a la de 'la papela del cambión' parece olvidársele instantes después.

"Estoy como la Isabel Pantoja. Sin hijos", dice mientras intenta alejarse de las cámaras. Tras recordarle que también tiene un hijo, contesta: "Ah, bueno, sí, es verdad, sí. Sí, sí, sí, sí. No, no, no, no, no es que me olvide de Cristian, sino que bueno... Que es que no voy a hablar", ha dicho tras negarse a responder a todas aquellas cuestiones relacionadas con Sofía Suescun y después de haber comparado su relación con la de los Pantoja,

Maite no sabe qué pasará con su vida. Prefiere no pensar en sus hijos y centrarse en sí misma. Allí ha hecho varios amigos con los que se la puede ver saliendo a comer y a cenar. Sobre su posible regreso a Madrid y a la televisión no descarta nada. "No sé, ya veré. Lo que Dios quiera", ha dicho sin querer profundizar demasiado sobre estos temas. "Pues ya veré. No, no digo nunca que no, ni sí, ni... En el momento ya veré. En el momento quiero estar tranquila", comenta dejando claras sus prioridades.