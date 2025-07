Lorena Romera 28 JUL 2025 - 14:16h.

La exparticipante de 'LIDLT' explota contra su exnovio por su comportamiento tras la ruptura sentimental

Las declaraciones de Naomi Asensi tras anunciar su ruptura con Javi Bustamante: "Los hombres siempre..."

Naomi Asensi ha estallado contra su novio, Javi Bustamente, por su comportamiento tras la ruptura. Después de publicar varias indirectas a través de las redes sociales, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' se ha desahogado y ha emitido un comunicado explicando lo que está ocurriendo, reconociendo que no se esperaba que su exnovio, policía de profesión, fuese a actuar cómo lo está haciendo.

Durante su noviazgo, todo era idílico. Al principio, la valenciana apenas publicaba cosas con él, explicando a sus seguidores que su chico era una persona anónima a la que no le gustaban las redes sociales. Después, el joven se acostumbró a la exposición de la influencer y, de forma progresiva, fue apareciendo en sus publicaciones, abriéndose al público de su chica (incluso grababan juntos capítulos de mtmad).

Así, la pareja empezó a darle mucha naturalidad a su relación; enseñando los planes de los que disfrutaban juntos, mostrando sus quehaceres, sus bromas, sus buenos momentos… y también los más tristes, como cada vez que tenían que despediste. Y es que Naomi Asensi y Javi Bustamante vivían una relación a distancia -él vive en Ibiza y ella en Madrid-, aunque hacían todo lo que podían para verse con bastante asiduidad.

A pesar de que el policía ya aparecía en las publicaciones de Naomi Asensi, sus redes sociales siempre permanecieron privatizadas. Su Instagram nunca estuvo abierto al público y su perfil de TikTok, aunque sí era de libre acceso, no tenía publicado ningún vídeo.

Es esto lo que ha sorprendido a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. Y es que, tras la ruptura sentimental, Javi Bustamente ha decidido hacer público su perfil de Instagram y empezar a compartir vídeos en su TikTok. Lo ha hecho, eso sí, respondiendo a las indirectas de la valenciana, que publicaba vídeos en los que decía:

"Los hombres, al principio, durante o al final, siempre actúan como hombres. Ni uno se salva" o "que vuelvan todos los buenorros a los que rechacé este último año por ir de fiel". Y él empezó a compartir clips en los que se leían cosas como: "Si me necesitas, soy tuyo" o "yo, rechazando a todas las que intentan ligar conmigo porque estoy siendo fiel a mi ex por si vuelve".

Tras abrir su perfil de Instagram, a Javi Bustamente han empezado a subirle los seguidores a mansalva. "Hasta luego, Lucas. Quiere protagonismo y no se lo voy a dar… 6.000, ya está bien, ya no me saca más", ha comentado la creadora de contenido a través de su canal de difusión haciendo alusión a este aumento de followers -ya va por más de 7.000-.

Pero la cosa no se ha quedado aquí, después de "respirar" para no seguir "mandando indirectas", Naomi Asensi ha estallado y ha emitido un comunicado a través de su perfil oficial de Instagram: "Nunca he expuesto a nadie. Jamás he contado por qué me han hecho daño ni parejas ni amistades ni lo voy a hacer. La gente puede sacar sus conclusiones o creerse historias mal contadas; yo no voy a cambiarlas".

"Voy a seguir cuidando la imagen de la gente que me rodea... porque yo soy así. Con el tema de los chistes, los memes y cosas así, voy a seguir haciéndolos porque encima suelen dejarme mal a mí, así que no deberían molestar”, ha zanjado la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha terminado explotando tras todo lo ocurrido con su expareja.