Ana Carrillo 22 JUL 2025 - 20:57h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha hecho unas llamativas declaraciones tras contar que ha roto con Javi Bustamante

Naomi Asensi destapa la verdad de su relación con Elena Adsuara tras las críticas

Naomi Asensi ha roto con Javi Bustamante, un policía con el que ha estado saliendo a largo del último año tras haberse conocido en una discoteca de Ibiza. Así lo ha comunicado la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y ganadora de 'GH VIP 8' en un comunicado difundido en Instagram, en el que explicaba que sentía la necesidad de anunciar su ruptura tras haber expuesto su relación, la primera que hizo pública tras separarse de Adrián Blanch.

La valenciana, que llevaba un mes mostrándose triste y llorando en sus redes sociales, explicaba en ese comunicado, emitido el 5 de julio, que había roto con el policía hacía "un tiempo" y que no quería seguir ocultando esa realidad para que no siguieran preguntándole que por qué ya no subía fotos con él. "No ha habido dramas, ni terceras personas, ni una razón concreta que se pueda señalar con el dedo. A veces, simplemente, dos personas que se quieren mucho tienen formas distintas de imaginar el futuro… y eso duele más de lo que parece", comentó en dicho comunicado.

Añadía también que no le guardaba rencor a su expareja, sino "gratitud", y que esta ruptura no le había hecho perder la ilusión en el amor: "Sigo creyendo en el amor. En el de verdad. En el que te acompaña, te impulsa y te hace sentir en casa. No he perdido la ilusión. Sé que algún día formaré una familia con alguien que me quiera tal y como soy y estoy segura de que él también encontrará su lugar".

Unas declaraciones que hicieron pensar a sus seguidores que las cosas con Javi no habían acabo mal y, por eso, ahora han llamado tanto la atención las declaraciones que ha hecho en un vídeo de TikTok, en el que asegura que "los hombres, al principio, durante o al final, siempre actúan como hombres". Un dardo que ha sido secundado por algunas de sus seguidoras.

"Ni confirmo ni desmiento", escribía una, a la que Naomi contestaba: "Confirma, confirma". "Tengo 0 dudas y muchas pruebas", comentaba otra follower, que se llevaba el 'me gusta' de la amiga de Carmen Alcayde y Albert Infante. "Algún día necesitaremos story time de este super evento canónico", escribía una tercera, que también ha recibido un like de la influencer. ¿Contará a qué se refiere? Por el momento no ha dado más datos, pero algunos de sus seguidores piensan que está molesta porque Javi ha decidido, tras la ruptura, hacer pública su cuenta de TikTok.