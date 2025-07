Alexia Rivas tiene melasma: qué es, síntomas y tratamientos

Ana Carrillo 29 JUL 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha revelado que tiene melasma y ha compartido sus consejos para tratarlo

Alexia Rivas se ha marchado de vacaciones a Tarifa con sus amigas y le ha anunciado a sus seguidores que no la podrán ver durante los próximos días en los programas en los que habitualmente colabora, 'Vamos a ver' y 'Fiesta', pero que podrán seguirle la pista en Instagram, donde ha contado que tiene melasma en la piel y ha compartido sus consejos para tratarlo.

Todo comenzó cuando compartió una foto en la siesta en la que comentaba que le encantaba no llevar nada de maquillaje. Sus seguidores se dieron cuenta de que su piel tenía unas características manchas de color marrón, que en realidad son placas de pigmentación causadas, principalmente, por la producción excesiva de melanina, un pigmento natural que es el que da a la piel su color.

Cuando sus followers comenzaron a comentárselo, la exconcursante de 'Supervivientes' decidió sincerarse con ellos: "Sí, tengo melasma y lo odio. No son manchas aisladas por el sol. Aunque me cuide mucho se me activa con el sol sí o sí, pero lucho por mantenerlo a raya. La piel se sobrepigmenta pero en invierno puedo conseguir que prácticamente ni se note".

Los síntomas, como bien explica Alexia, son manchas de color marrón en la piel, generalmente en la cara aunque también pueden aparecer en los antebrazos. Esas placas de pigmentación no provocan ni dolor ni picor y pueden ser tratadas, como también ha explicado la periodista, con diversas cremas, con un sérum específico y usando siempre protector solar.

"Uso protector 100 en la cara y de 50 en el cuerpo, pero yo me pongo muy morena con cuatro rayos de sol. Aunque te dé en un brazo se te activa en la cara, pero amo tomar el sol y no voy a dejar de hacerlo; eso sí: voy siempre con protección hasta en invierno y en invierno tengo la suerte de poder hacerme los tratamientos que me van bien, como el tratamiento IPL, que me deja la cara como el culo de un bebé", ha revelado la de Ponferrada, que compara su melasma con un herpes: "Lo tienes siempre pero no siempre activado".

Al ver que el tema ha causado tanta curiosidad, la comunicadora ha decidido hablar sin cortapisas sobre su melasma porque le quiere "dar visibilidad" para ayudar a "otras mujeres". "Me veo igual de bien cuando lo tengo que cuando no, estoy aprendiendo a aceptarlo y amarlo", ha concluido en sus stories.