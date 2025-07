Equipo Outdoor 13 JUL 2025 - 16:00h.

Hace tan solo unos días que Alexia Rivas confirmó su ruptura con Alejandro Hernández tras un año de relación. La exconcursante de 'Supervivientes' anunciaba que vuelve a estar soltera ''pero bien'', y pese a los desengaños amorosos que ha tenido, la colaboradora ha transmitido a través de sus redes sociales su deseo de ser madre.

''Voy a abrir un melón por el que muchos me criticarán pero es lo que pienso, respetando a los que piensen diferente. Mi Instagram = mi opinión'', comenzaba diciendo Alexia a través de sus stories de Instagram a sus múltiples seguidores.

Y continuaba, ajena a las críticas: ''Sobre la maternidad. Quiero ser madre y me gustaría serlo de incluso 3 niños. Pero, no voy a renunciar a todo lo demás (mujer, novia, amiga, persona, trabajadora, viajera...) por ser madre. Veo mucha crianza que no me representa y que no me concibo esa forma de maternidad ni la quiero. Lo primero, reproducirse es una función vital de todo animal. también del ser humano como uno de ellos que es''.

''Me espanta la sobreprotección y para mí la tontería de “no toques a mi hijo, necesita un mes de piel con piel, no le cojas, no le beses”. Niños que no se caen. Crecen en jaulas de cristal. Padres que se olvidan de que son personas, de que sus hijos tienen que aprender cosas sin ellos. Eran otros tiempos, pero también se tenían 6 o 9 hijos sin tanta mamonería, con más naturalidad y normalidad y sin hacer de todo un drama. Y salían bien. Adultos funcionales, con carreras, sin traumas...Mis hijos serán todo para mi, pero no lo único'', exponía la colaboradora sobre su pensamiento sobre la maternidad.

Tras sus palabras, Alexia recibía las opiniones de sus seguidores: ''Cómo se nota que no eres madre... pensaba muchas cosas así y ahora que soy madre opino totalmente distinto. Cada madre es diferente pero no te adelantes. Un beso''.

''Seguramente cuando sea madre me van a doler cosas, voy a tener miedos que pensé que no. Pero tengo también claro que mi vida no va a acabar y empezar solo en mis hijos y aunque me duela, voy a hacer que sean independientes y fuertes y que vean que si su madre además de madre es muchas cosas más. Quizá incluso necesite todas las terapias del mundo para mantenerme firme, pero es la manera de crianza que quiero. Si yo respeto las de los demás, ojalá se respete la mía'', contestaba Alexia.

La colaboradora recibía muchos mensajes, y se pronunciaba: "He estado leyendo vuestros mensajes sobre el tema maternidad y gracias por compartir tanto conmigo. Aprendo muchísimo y son todos muy gratificantes. Muchos pensáis como yo, muchos otros no. Soy consciente de que no sé cómo me va a venir la vida y de que cuando sea madre haré muchas cosas que antes no pensaba. Pero también quiero trabajar en, si es posible, llevar la crianza que quiero y ser el tipo de madre y persona que me gustaría ser. Por supuesto la mejor madre del mundo, pero también mantener mi individualidad. He leído testimonios de madres que prácticamente cayeron en depresión por dedicarse durante años única y exclusivamente a estar con sus hijos, madres que me aseguran que mi forma de vida es posible....Y una frase que lleva una de vosotras tatuada que me ha encantado: 'Ahora que eres madre, que la M de madre no te quite la de mujer''.