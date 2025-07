Silvia Herreros 29 JUL 2025 - 08:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' lucha desde hace meses contra sus adicciones

Arkano aclara la diferencia de edad que tiene con su novia: "En vídeo se nota más, en persona no tanto"

Compartir







Arkano sufre una recaída tras intentar dejar sus adicciones. El exconcursante de 'Supervivientes' lleva más de cinco meses sin probar una sola gota de alcohol y sin consumir "otras sustancias". Hace un mes decidió dejar dejar "la última de sus adicciones".

Después de casi 30 días sin fumar, el rapero reconoce haber tenido una recaída y estar haciéndolo de nuevo. Para el cantante la "nicotina era una asignatura pendiente". Tal y como él mismo aseguraba el pasado mes de junio, "estaba bastante enganchado" y "fumaba vaper desde por la mañana".

"Desde que dejé de fumar he estado superoscuro. Los malos pensamientos me dominaban, las ganas de beber alcohol estaban mucho más presentes", ha dicho a sus seguidores, a los que reconoce que durante este último mes ha sentido la abstinencia y visto cómo hasta su humor ha cambiado por culpa de la falta de nicotina en su cuerpo.

"Me enfadaba a la mínima, me costaba estar alegre. Algunos ya me avisabais de que dejarlo todo a la vez era muy complicado y lo he vivido en mis propias carnes. No se puede todo a la vez", ha dicho a sus seguidores.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Defraudado consigo mismo, Arkano reconoce que ha vuelto a fumar y que "sentía que no podía con todo". Después de haber estado varias semanas sin acercarse a un vapeador, se sorprende de la alta dependencia que continúa teniendo. "Me parece increíble que después de un mes el cuerpo siga teniendo esa dependencia".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Guillermo Rodríguez Godínez - nombre real del freestyler -, ha querido aprovechar su altavoz en redes para visibilizar los problemas de adicción que estas y otras drogas pueden generar y ha mandado un mensaje a "los chavales que están empezando a fumar y todavía no están enganchados".

"Mucho cuidado", advierte. "La nicotina es muy adictiva. Como yo hay mucha gente que quiere dejarlo y no puede. Es absurdo. No entréis ahí", les pide.

El músico ha dejado claro que, a pesar de haber vuelto a fumar, continúa sin beber alcohol y sin consumir drogas. Por ahora continuará fumando, aunque está convencido de que conseguirá dejarlo definitivamente en un futuro. "Evidentemente, sigo sin beber alcohol. Hoy es el día 143 de 365 sin hacerlo. Ese es el reto al que me comprometí hace casi 5 meses y estamos firmes al respecto. Dejar de fumar sigue siendo un objetivo pero lo haré más adelante, pasito a pasito", ha dicho.