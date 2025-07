Ana Carrillo 29 JUL 2025 - 10:00h.

El compañero de Montoya ha acudido a urgencias y ha compartido su diagnóstico médico en Instagram

Eros Vidal, conocido por participar en la octava edición de 'La isla de las tentaciones', ha compartido en Instagram su diagnóstico médico tras mostrarle a sus seguidores que había tenido que acudir al hospital de urgencia, algo que lamentaba en un story a primera hora de la mañana del lunes pero no era hasta unos minutos después que comunicaba que ya tiene respuestas para su malestar.

"Fractura en la costilla número 10 y seis semanas de reposo y recuperación", ha escrito el exnovio de Bayan Al Masri en otra story, compartiendo así cuál ha sido el diagnóstico que ha recibido. Para que sus seguidores sepan cómo se ha producido su fractura, ha explicado que es resultado de una caída en una moto de agua en las aguas del Mediterráneo - sigue residiendo en Mallorca - durante el día previo.

"Esto ha sido por un golpe, me caí de la moto de agua con un amigo. Íbamos muy rápido y la caída contra el agua me ha reventado una costilla, pero son cosas que pasan: ahora a estar un mesecito y medio en reposo y tendré que cuidarme", ha comentado Eros, que ha optado por resignarse ante la situación, aunque también ha confesado que, aunque no ha creído nunca en ello, le interesa saber si se puede saber si le han "echado un mal de ojo": "No soy mucho de cosas espirituales, pero los que sepáis del tema echadme una recomendación".

Por último, el compañero de edición de Montoya y Tadeo Corrales ha revelado que ha recibido "muchos mensajes de apoyo y cariño, pero también de preocupación" tan pronto como mostró que estaba en una sala de espera del hospital y que se siente profundamente agradecido con sus seguidores, que han encontrado un minuto de su tiempo para escribirle y darle ánimos: "Sois lo mejor, os mando un besito, ¡os quiero!".