Ana Carrillo 30 JUL 2025 - 19:28h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha explicado por qué no podrá quedarse embarazada en los próximos seis meses tras viajar a Tanzania

Claudia Martínez desvela cómo va a ser su boda con Mario González: lugar, vestido y su mayor desacuerdo

Compartir







Claudia Martínez y Mario González no están pensando en tener hijos, pese a que siempre han dicho que les gustaría tener descendencia juntos. A la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se lo han preguntado de nuevo porque ha anunciado que ha dejado de tomar pastillas anticonceptivas tras diez años usándolas y ha querido aclarar que, aunque no lo busca, tampoco podría porque no puede quedarse embarazada en los próximos seis meses.

La razón tiene que ver con su reciente viaje a Tanzania y es que la exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado que, al tomar unas pastillas para prevenir la malaria, no puede quedarse embarazada hasta dentro de seis meses porque "son muy fuertes y pueden hacer que los bebés tengan malformaciones"; una información que ha compartido para alejar de sus seguidores la duda de si van a intentar concebir un hijo en el corto plazo.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez aclara en qué punto está su relación con Laura Casabela, ex de Mario González

Pero, tras esa aclaración, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha lanzado a hacerles una confesión a sus seguidoras y es que les gustaría hablar con ellas largo y tendido sobre la maternidad pero que tiene dudas acerca de si sacar el tema de forma pública es conveniente por su "situación": "Me gustaría contaros cómo me siento en este momento de mi vida y con la situación que hay, pero me da mucho miedo entrar en terrenos pantanos, así que no sé si debería hacerlo o no".

"Por un lado, me encantaría compartir mis sentimientos sobre ello, pero por otro lado, creo que muchas personas pueden malinterpretar lo que pueda decir y no sé si me apetece recibir hate ahora mismo con lo que me ha costado estar así de tranquila", ha explicado la influencer catalana, que en 'En todas las salsas' hace tan solo unos meses contó que no se veía preparada para tener un hijo porque pasa mucho tiempo viajando y fuera de casa por su trabajo como creadora de contenido; por lo que, por ahora, va a permanecer sin tener hijos. Su pareja, por su parte, es padre de un niño de cinco años, Hugo, fruto de su relación con Sheila González.