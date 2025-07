Silvia Herreros 31 JUL 2025 - 14:53h.

Alma Bollo carga contra su excuñada y novia del padre de su hija, a la que tacha de oportunista y de aprovechar cualquier situación para hablar de su familia

Alma Bollo estalla y carga como nunca antes contra Aguasantas, novia del padre de su hija y exnovia de su hermano, Manuel Cortés. Desde Outdoor hemos hablado con la exconcursante de 'Supervivientes' que, en exclusiva, ha atacado duramente a la que durante un tiempo fuera su cuñada.

El motivo por el que la guerra entre ambas ha despertado tras once años de aparente paz se debe a la publicación con la que hace unos días Aguasantas Vílches sorprendía a través de TikTok. En la misma, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' utilizaba un audio de Junquera Cortés, expareja y madre de la hija de Manuel Cortés con la que este le fue infiel hace más de una década.

Los usuarios de la mencionada plataforma no tardaron en relacionar este vídeo con Raquel Bollo y sus hijos. Aunque ella misma lo negó en aquel momento, Alma Bollo publicaba otro vídeo poco después con el que parecía estar reaccionando y respondiendo de manera directa a la actual pareja de su exnovio, Juan José Peña.

"Tú tirándome indirectas después de una década mientras yo sigo bendecida cumpliendo mis metas". La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' se da por aludida y es aquí cuando entre ambas se inicia un cruce de acusaciones que ha revolucionado a los internautas. "La indirecta era genérica, pero la culpa fue personalizada", contesta Aguasantas.

Desde Outdoor nos hemos puesto en contacto con Alma Bollo, que nos asegura en exclusiva estar "flipando" con su excuñada y jura que su vídeo no estaba dirigido a ella, a la que acusa de ser una "oportunista que se agarra a cualquier cosa para seguir" hablando de ella y de su familia.

"Lo último en lo que puedo pensar en mi vida cuando subo algo en TikTok es en esta tipa", dice mientras asegura que lo único que ella pretendía era sumarse a un "trend viral". "Creo contenido en Instagram, a TikTok no le doy mucho. Ahora quiero darle un poco más. Me metí, me salieron trends virales y eso fue lo que hice", afirma. Alma asegura que en su vida "han pasado muchas cosas y personas" y que si ella decide hablar "de un ex" o de una "examiga", "no va a ser de ella".

"O sea, imagínate desde que ella estuvo con mi hermano hasta día de hoy cuántas cosas han pasado en mi vida que nada tienen que ver con ella", explica. "Pero bueno, al final, como buena oportunista se agarra a cualquier cosa para seguir ahí. Es lo que lleva haciendo 11 años", sentencia.

"Digo yo que en 11 años he podido tener malentendidos con otras personas que no sea ella , ¿no? Son 11 años, tía. En este tiempo te has podido encontrar con personas, enfadar, volver, dejar... o sea... Imagínate. Lo que menos se me pasa por la cabeza es ella", confiesa.

Alma asegura que su publicación fue completamente genuina y que no había visto el TikTok de la exnovia de su hermano cuando grabó el suyo. De hecho, (y aunque las pullas y supuesto cruce de TikToks ha continuado) dice tener a Aguasantas "bloqueada desde aquel entonces de todas partes": "Yo estoy totalmente ajena a lo que ella sube ya que yo no le sigo ni la tengo en ningún parte. La tengo bloqueada desde hace 11 años".

La mamá de Jimena y Miguel Jr. se habría enterado del 'chisme' a través de sus amigas, que son quienes le habrían enseñado estos vídeos y 'la que se ha liado' en redes sociales.

Tras revisar su cuenta, Alma y su entorno tienen claro que "cada semana" hay un vídeo dedicado a ella. De hecho, nos insta a comprobarlo. "El de los hijos, e del enfoque... O sea si te pones a mirar... Ayer me los enseñaron mis amigas y me quedé loca", nos asegura.

Para la hija del difunto Chiquetete este "es su modo de sobrevivir". Y hará lo que sea para llamar su atención. "Es su objetivo, estar siempre", dice sobre la pareja del padre de su hija.

"Yo no he hablado nunca, ¿crees que le voy a dedicar TikToks?, dice entre risas. "¡Jamás! Valgo más por lo que callo que por lo que hablo. Porque hablar, hablo poco", dice tras estallar contra su excuñada mientras intenta dar por zanjado este tema y reza para que la polémica termine cuanto antes.