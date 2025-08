Ana Carrillo 01 AGO 2025 - 09:00h.

El hijo de Joaquín Fernández 'El Prestamista' y Loli Navarro ha publicado un comunicado después de revelar que se ha separado de Ana

Kiki Fernández anunció a través de Instagram y TikTok que se ha separado de Ana, su mujer y madre de sus dos hijas, con la que llevaba casado desde 2012. Una noticia que el integrante de 'Los Gipsy Kings' quiso dar sin ahondar en detalles y con el fin de acabar con las preguntas incómodas acerca de su situación sentimental, pero que ha provocado más comentarios en las redes sociales que ha querido atajar emitiendo un comunicado.

Cuando dio el anuncio de su separación, el hijo de Joaquín Fernández 'El Prestamista' y Loli Navarro explicó que lo hacía porque estaba cansado de que le preguntasen si se había 'dejado' con Ana - en la comunidad gitana es así como se conoce la separación en las parejas - y su intención era que se dejase de especular acerca de su relación con la madre de sus dos hijas, a la que definió como "una madre 10".

Al ver que lo que ha ocurrido es que muchas personas han entendido que iba a hablar más acerca de la separación o que se había puesto en contacto con medios de comunicación para dar detalles sobre su ruptura, Kiki ha decidido emitir un comunicado "para aclarar un par de cosas" a través de sus stories de Instagram: ha subrayado que no se ha dirigido a ningún medio y que no tiene intención de hacerlo en un futuro porque no quiere hablar de su vida privada.

"Simplemente publiqué una foto con mis hijas diciendo que por favor no me preguntéis más si estoy separado o no porque sí que lo estoy, ni más ni menos. Espero que quede muy claro para que después no haya malentendidos. En ningún momento he ido ni voy a ir a ningún plató de televisión ni revista para hablar de este tema... Es mi vida privada y se acabó", ha sentenciado el hermano de Fali Fernández Navarro, que no quiere exponer las causas de su ruptura con la madre de sus dos hijas y que desea que sus seguidores respeten esta decisión, por lo que espera que dejen de especular con la posibilidad de que acuda a un medio de comunicación para dar detalles de este tema.