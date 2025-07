Ana Carrillo 28 JUL 2025 - 19:12h.

El hijo de 'El Prestamista' ha revelado que se ha separado de Ana, la madre de sus dos hijas

Kiki Fernández Navarro, de 'Los Gipsy Kings', habla del dinero que costó su mediática boda

Kiki Fernández Navarro, integrante de 'Los Gipsy Kings', ha anunciado su ruptura con Ana, la madre de sus dos hijas y la mujer con la que se casó en una mediática boda en Pueblo Nuevo, Palma de Mallorca, en 2012. Su enlace apareció en televisión, en el programa 'Palabra de gitano', y su éxito fue tal que le valió a su familia una plaza para participar en el reality posterior de Cuatro, donde sus seguidores pudieron ver las idas y venidas de su relación.

Hace unos años, vivieron un bache que superaron, pero ahora han vuelto a tomar caminos por separado y ha sido el hijo de Joaquín Fernández 'El Prestamista' y Loli Navarro el que ha querido comunicarlo tanto en Instagram como en TikTok, cansado de que no paren de preguntarle si se ha 'dejado' con su esposa: en la comunidad gitana, no se habla de divorcio, sino de 'dejarse' con la pareja, lo que viene a ser una separación formal.

"Me gustaría tener don de expresión pero no lo tengo y no sé cómo expresarme, voy a intentar explicarlo de la mejor manera… Mucha gente me está preguntando si estoy dejado… y tengo que decir que sí", ha confirmado el mallorquín, que le ha rogado a sus seguidores que dejen de hacerle la misma pregunta porque ya ha resuelto la duda: "Dejad de preguntarme por mi vida porque ya lo estoy diciendo".

Kiki ha explicado que no solo le preguntan en las redes sociales, sino también cuando lo ven en la calle o en todo tipo de sitios, lo que le hace estar cansado e incómodo con la situación. Por otra parte, ha estallado contra los que rumorean sobre su vida privada: "¡Si pongo esto es para que dejéis de meteos donde no os llaman y os metáis más en vuestros problemas que en todas las casas se cuecen habas!".

No ha querido compartir la causa de su ruptura con Ana, madre de sus hijas Ana y Manuela, pero sí que ha dejado claro que no tiene "nada en contra" de su ex y que la aprecia profundamente como madre: "Como madre es un 10". Kiki quiere que, a partir de ahora, no le vuelvan a preguntar acerca de su vida privada porque considera que ya ha dado las explicaciones pertinentes.