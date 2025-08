Equipo Outdoor 02 AGO 2025 - 16:30h.

Alexia Rivas no está disfrutando de las vacaciones tanto como esperaba. La colaboradora de 'Fiesta' ha sufrido un inesperado problema de salud que la ha llevado directamente al hospital y lo ha compartido todo con sus seguidores a través de sus redes sociales.

La periodista ha subido una alarmante imagen desde la sala de espera de un hospital con un mensaje: ''Bonita forma de vacaciones'', y acto seguido subía otra en la que explicaba un poco más lo sucedido: ''Estoy en la sala de espera, tengo un dolor de garganta que me mata y mucha tos y mal cuerpo''.

''Me han hecho la prueba del COVID, a ver qué es. Qué suerte, justo en vacaciones'', ha explicado a sus seguidores minutos antes de desvelar su diagnóstico.

Tras una pequeña espera, Alexia Rivas ha revelado el diagnóstico y explica que finalmente está en urgencias debido a una faringitis aguda, una inflamación severa de la garganta que, según ha explicado le estaba provocando un intenso dolor y malestar general: ''No sabía que la faringitis aguda dolía tanto''.

Después de recibir atención médica y la medicación correspondiente, Alexia ha dado más datos: ''Me he levantado más o menos igual. Con mucha tos y bastante dolor. Rezo porque se me vaya pronto, y me voy a Jávea'', explica, dejando más tranquilos a sus seguidores.