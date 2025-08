Fiesta 02 AGO 2025 - 17:25h.

Descubrimos las malas condiciones del edificio en el que viven Tamara e Inma, hermana y madre de Michu

El mejor amigo de Michu señala a Gloria Camila: "No se ha hecho cargo de su hermano, iba lleno de suciedad"

'Fiesta' viaja hasta Arcos de la Frontera para ver cómo es el barrio y, concretamente, el edificio en el que viven Inma y Tamara, madre y hermana de Michu. Y es que mucho se ha hablado de las condiciones en las que viven los familiares de Michu desde que han comenzado a acudir a distintos platós de televisión. Lo que allí se encuentra un equipo del programa es unas condiciones muy precarias en un barrio en el que, nos aseguran, ha habido algún que otro tiroteo.

Arabella Otero ha sido quien se ha desplazado con un cámara hasta el barrio para contarnos cómo son las condiciones en las que viven Tamara e Inma. ¿Son realmente tan precarias como se ha especulado? Lo comprobamos. Nada más llegar, vemos un grafiti en el que viene escrita "la profesión más antigua del mundo". Nos cuesta bastante, pero conseguimos entrar en el piso de un vecino de Tamara. Concretamente, el que vive justo debajo de la hermana de Michu. Así, podemos hacernos una idea de cómo es la casa en la que vive.

El estado del edifico en el que viven Tamara e Inma: "Ha habido varios tiroteos"

"Me dio un escalofrío cuando entré en esa vivienda. Tendría unos treinta y cinco metros cuadrados, cables pelados, empaques entre enchufes, bombonas a la vista que, si enciendes algún mechero podría haber cualquier desgracia... Son viviendas bastante poco seguras, pero, no quedándonos con eso, nada más entrar al portal son unos boquetes que me llaman bastante la atención", con las palabras de la reportera. Pero, ¿a qué se refiere con eso que le llamó tanto la atención en el portal? Nos lo explica:

"Le pregunto a uno de los vecinos que me estaba ayudando en la investigación que a qué se debían esos boquetes y me hablan de tiroteos. Y no de uno, sino que en esta zona en el que hay dos edificios, uno enfrente de otro, ha habido, en varias ocasiones, varios tiroteos", son sus sorprendentes palabras. Tras estas declaraciones, vemos el reportaje en el que las cámaras consiguen entrar en el interior del edificio.

Gloria Camila, en shock al descubrir que, en el barrio en el que viven Tamara e Inma, hay tiroteos

Cuando el equipo de 'Fiesta' sale del edificio, se encuentra con Tamara. Cuando le preguntamos al respecto, estas son sus palabras: "Esto es por fuera (dice refiriéndose al estado del edificio en el que vive) y lo que importa es por dentro". Cuando se le dice que las cámaras han podido entrar en el interior de uno de los pisos, echa balones fuera. Tras ver el vídeo Gloria Camila Ortega, presente en plató, se pronuncia y asegura que le sorprende que quieran criar a una niña en un barrio en el que hay tiroteos.

El día a día de Tamara en Arcos de la Frontera

"Ni cocina, ni limpia ni hace nada en el hogar", es lo que cuentan quienes conocen a Tamara. 'Fiesta' ha seguido a la hermana de Michu durante varias horas y está en disposición de contar que salió de casa en torno a las cuatro o cinco de la tarde para tirar la basura, que cogió el coche y condujo con cierta velocidad por el municipio. Después, paró a comprar un sándwich y un refresco, se sentó en un banco y solo un vecino se acercó a saludarla durante ese tiempo.