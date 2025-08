La última historia de amor de Michu: cronología de su relación con Alberto

Carlos Otero 02 AGO 2025 - 10:00h.

La triste muerte de María Rodríguez Gamaza, conocida popularmente como Michu, ha venido con varias incógnitas sobre su vida. Una de ellas es la última relación sentimental de la madre de la hija de José Fernando Ortega, Alberto, que ha protagonizado en ‘Tardear’ una tenso cara a cara con Tamara, la hermana de la fallecida. Para poner la situación en claro, elaboramos la cronología de este noviazgo según las propias palabras de Alberto.

El de Alberto y Michu fue un noviazgo intermitente. Con sus idas y venidas, los dos jóvenes estuvieron juntos cerca de año y medio. El ex de la fallecida, que asegura que no tiene intención de convertirse en personaje mediático, explica que ha acudido a la televisión para defender su honor. "Las barbaridades que estoy viendo de la familia de ella... estoy indignado. Se han dicho cosas que no son verdad cuando hay una persona que está fallecida", ha declarado.

Febrero de 2023: El inicio de su relación

La relación entre Alberto y Michu comenzó en invierno de 2023. Según el testimonio del propio Alberto en 'TardeAR'. Desde el primer momento la relación entre ambos tuvo como principal eje la hija menor de la fallecida y José Fernando, que Alberto dice que siempre estaba con su mamá. Desde el primer momento Alberto pudo comprobar que Tamara, la hermana de Michu, no estaba tan pendiente de la niña y de su hermana como ha asegurado. “Michu ha estado con necesidades y yo he estado como persona (para ayudarla)”.

Verano de 2023: Testigo de la realidad

A medida que la historia de amor de los dos jóvenes se afianzaba, Alberto se iba introduciendo en el circuito más íntimo de Michu. Según él mismo contó su trato era muy próximo y era habitual que hiciesen planes con la pequeña Rocío como ir al cine o al parque. En este momento es cuando toma conciencia de la naturaleza de la familia de Michu, especialmente de su hermana Tamara. “Desde que la conocí, siempre decía que quería ser famosa. Que Michu había tenido la oportunidad, pero ella no. Había celos evidentes”. Según el andaluz, Tamara llegó incluso a animar a su hermana a hablar mal de la familia Ortega “para sacar rédito económico”. Asegura que ambas hermanas discutían con frecuencia y que Michu le confesó que su Tamara la había “vendido” en una ocasión.

Febrero de 2024: Llegan los problemas

La historia entre ambos empezó a tambalearse justo cuando la relación cruzó el umbral del primer año. Durante este periodo, Michu quedó embarazada y declaró a los medios que el padre era José Fernando Ortega, y no Alberto. Sin embargo, debido a su enfermedad cardíaca congénita, perdió el bebé, lo que marcó un momento difícil en su vida personal. Según Alberto aquello no le sentó bien y empezó a alejarse de su ex, si bien nunca fue un adiós definitivo.

Agosto de 2024: La ruptura

El fin definitivo y oficial de la relación entre Alberto y Michu, según el testimonio de Alberto, llegó hace exactamente un año. Él ha indciado que la ruptura pudo estar relacionada con las tensiones personales de Michu y seguía sobrevolando la el embarazo fallido y su relación intermitente con José Fernando.

Julio de 2025: Muerte de Michu y llegada a los platós

Tras el sorpresivo y penoso fallecimiento de Michu Alberto se ha convertido en un personaje reclamado por los medios de comunicación para que con su testimonio ayude a arrojar luz sobre las relaciones familiares de su ex y la implicación de su familia con la crianza de la pequeña Rocío.