Equipo Outdoor 03 AGO 2025 - 14:59h.

Marieta ha revelado en Instagram nuevos detalles sobre su boda con Suso

La condición de Marieta a Suso Álvarez para casarse con él: “Si no quieres, podemos romper”

Compartir







Marieta sigue disfrutando de su momento más dulce junto a Suso Álvarez desde que la pareja anunció su compromiso. Desde que nos regalaron ese momentazo, sus seguidores no han dejado de mostrarles cariño y hacerles preguntas sobre cómo será el gran día, por eso, la exconcursante de 'Supervivientes' ha querido dar más detalles a través de sus redes.

Marieta ha querido responder a las dudas de sus seguidores en Instagram y se ha mostrado emocionada por todo lo que está viviendo tras la pedida de mano, y uno de sus fans ha sido claro: ''¿Tenéis pensado para más o menos cuándo os vais a casar?''.

PUEDE INTERESARTE Primeras palabras de Suso Álvarez y Marieta tras anunciar su compromiso

La exconcursante ha recibido, entre risas, la pregunta: ''Súper repetida esta'', contestaba dando a conocer que ya le han hecho en múltiples ocasiones la misma pregunta, pero esta vez, Marieta se lanza y da nuevos detalles sobre la tan esperada boda.

''Sí, sabemos fecha y donde e incluso la lista de invitados, pero quiero ir poco a poco y paso a paso entonces todavía no se la he dicho a casi nadie. Primero quiero dar las invitaciones (las voy a dar online) y ya después lo diré públicamente'', cuenta Marieta a sus seguidores.

Además, explica que pronto sabremos el significado de su anillo de pedida: ''Estoy deseando hacer un vídeo chulo y subíroslo con el significado real de por qué ese anillo en concreto''.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Por otro lado, Marieta confiesa también cómo se encuentra después de la pedida: ''Tengo la cabeza planeando todo y cogiendo ideas de mil sitios sin parar. Llevo toda la vida soñando mi boda e incluso pensé que nunca me iba a pasar a mí hasta que conocí a Suso y me dijo que algún día ese sueño él me lo iba a cumplir''.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

''Mi pedida fue maravillosa, nunca lo imaginé tan currado y real y sobre todo.. ¡sin esperármelo! A Suso le cuesta mucho sorprenderme porque siempre le pillo, pero esta vez no. Mi llanto dijo sin hablar 'por fin lo encontré'', confiesa la exconcursante, emocionada.

Mientras tanto, Marieta y Suso siguen disfrutando del amor y la emoción de esta nueva etapa y se preparan juntos para la cuenta atrás del esperado 'Sí, quiero'.