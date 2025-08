Anita Williams está escribiendo un libro: analizamos un fragmento de su borrador

Silvia Herreros 04 AGO 2025 - 10:02h.

La exconcursante de 'Supervivientes' está plasmando sus pensamientos y vivencias en un libro de autoayuda

Anita Williams aclara si tiene novio tras posar en actitud cariñosa con un misterioso hombre

Compartir







Anita Williams está escribiendo un libro. La exconcursante de 'Supervivientes' se ha animado a redactar su primera publicación. Un escrito reflexivo a cuyo borrador hemos podido tener acceso gracias a ella misma y que hoy analizamos detenidamente.

El motivo por el que la mamá de Thiago ha empezado a escribir se debe a las recomendaciones de su psicóloga, que como parte de su terapia, le ha sugerido plasmar sobre el papel todas sus inquietudes, pensamientos y preocupaciones.

PUEDE INTERESARTE Anita Williams desvela cuál es su verdadero trabajo y cuánto gana cuando no está en televisión

Fue precisamente su terapeuta la que le recomendaba recientemente leer un libro de autoayuda en el que podría estar inspirándose para escribir el suyo propio. Un ejemplar que según la propia Williams le estaría ayudando mucho a la hora de retomar las riendas de su vida tras todo lo vivido en el último año.

Ana Arboledas - verdadero nombre de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no ha dudado en seguir sus consejos. A juzgar por la imagen que ha publicado en sus redes ya estaría bastante avanzado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El libro de la catalana estaría dividido en varios capítulos que ya parece haber escrito. Aunque en el documento que ha compartido se cortan sus títulos, en la imagen se intuye el nombre de algunos de ellos. Estos ofrecen algunas pistas sobre las temáticas que tratará en ellos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"No te rindas", "engaña" o "necesitas resolverlo" son algunas de las palabras que pueden leerse en su guía. El título de la publicación está aún por determinar, aunque en el doc que ha mostrado queda claro que lo que comparte es el "borrador" de su primer libro.

"Últimamente me estoy yendo a dormir MUY TARDE porque mi psicóloga me recomendó escribir y le estoy haciendo caso, estoy escribiendo algo que creo que os puede gustar y ayudar mucho y seguramente en algo os sintáis identificados", ha dicho la closer de ventas, convencida de que narrar su propia experiencia ayudará a otras personas.

La que cayera en la tentación de Manuel González tanto dentro como fuera de LIDLT, reconoce que "escribir" es "una adicción" para ella. Algo que tenía "olvidado" y con lo que deja claro que no es la primera vez que plasma en negro sobre blanco sus pensamientos.

En el fragmento que hemos podido leer, Anita habla sobre fuerza y resiliencia; sobre fracasar, caer y levantarse. Problemas y vivencias que ella forman parte del momento actual en el que se encuentra y que también viven el común de los mortales. "Nos han hecho creer que ser fuerte significa no caer nunca, no tambalearse, no pedir ayuda y siempre aparentar que todo está bien. Pero esto es falso", escribe la catalana.

La verdadera fuerza no radica en la apariencia ni en la negación de lo que sentimos. La verdadera fuerza está en permitirte sentir cada emoción, aunque a veces duela. Está en ser capaz de llorar cuando lo necesitas, sin sentir vergüenza ni culpa. En reconocer que, aunque seas capaz de mucho, no siempre puedes con todo y está bien pedir ayuda", cuenta la televisiva.

"Ser fuerte es levantarte incluso cuando sientes que el mundo se te viene encima. Es avanzar aunque el miedo te acompañe. Es mirar al espejo, con lágrimas en los ojos y el corazón encogido, y aun así poder decir: "Hoy tampoco me rindo". La fortaleza real se construye desde la honestidad con uno mismo. No eres débil por sentir dolor, por equivocarte o por tener días en los que no puedes más. Al contrario, aceptar tu vulnerabilidad y seguir adelante pese a ella es uno de los mayores actos de coraje que existen", prosigue.

Para Anita, que concluye este fragmento pidiendo a sus lectores que no olviden su enseñanza, "recuerda que ser fuerte no significa no caer nunca", sino "caer, levantarte, aprender, sanar y seguir caminando una y otra vez". Porque "el verdadero poder está en la resiliencia, en la capacidad de volver a intentarlo sin importar cuántas veces la vida te haya puesto de rodillas".