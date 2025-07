Lorena Romera 07 JUL 2025 - 18:05h.

La finalista de 'Supervivientes' se sincera sobre su última terapia y revela el consejo de su psicóloga

La exparticipante de 'LIDLT' se sincera sobre su belonefobia: qué es, síntomas y consecuencias

Compartir







Anita Williams ha puesto en práctica el consejo que le ha dado su psicóloga. La que fuera finalista de 'Supervivientes' esta compartido con sus seguidores todo sobre su nueva vida después de los más de 100 días que ha pasado en Honduras: desde los momentos más cotidianos con su hijo, pasando por sus primeras compras en el supermercado, hasta sus terapias psicológicas.

La que fuera participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones' ha grabado unos stories en los que ha ahondado un poco sobre la última cita que ha tenido con su psicóloga. "Voy a contaros algo que me ha pasado", ha comenzado expresando la catalana, creando una gran expectación sobre lo que tenía que compartir con su comunidad de fans.

PUEDE INTERESARTE Anita Williams podría haber sido víctima de una estafa

Seguidores que no dejan de ir in crescendo. Solo en Instagram, ya son más de 295.000 usuarios los que la siguen y que no pierden detalle a todas y cada una de sus actualizaciones. Lo que Anita Williams quería compartir era el consejo que le ha dado su psicóloga. "Voy a leer el primer libro que me ha recomendado mi psicóloga", ha contado la creadora de contenido.

PUEDE INTERESARTE Anita Williams se somete a un radical cambio de look

Canal de Whatsapp de Telecinco

Tal y como confiesa la que fuera protagonista de la última edición de 'La isla de las tentaciones', de momento tan solo ha leído la sinopsis de "la parte de atrás" y ya le ha servido para saber que puede serle de mucha ayuda. "Solo lo que pone aquí ya me está fascinando", ha reconocido la de Barcelona, que parece estar sintiéndose muy identificada.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Pero, ¿cuál es este libro del que habla? Se trata de Reina de tu vida, de María Riballo. "Creo que me va a funcionar", ha señalado. Y es que Anita Williams quiere volver a coger la riendas de su vida tras su paso por 'Supervivientes', que ha terminado siendo para ella muy convulso y una auténtica montaña rusa de emociones.

"Puedes con esto y puedes con más", dice la tapa del libro de autoayuda en el que se va a sumergir ahora la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que está siguiendo el consejo de su psicóloga.