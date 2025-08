Ana Carrillo 04 AGO 2025 - 18:02h.

El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha estallado tras salir a la luz que la exconcursante de 'Gran Hermano' le ha dejado de seguir en Instagram

Maica Benedicto se defiende de las críticas tras cargar contra Albert Barranco: "Informaos bien de las cosas"

Albert Barranco y Maica Benedicto se conocieron en la segunda edición de 'Los vecinos de la casa de al lado' y comenzaron un 'tonteo' que acabó con varios besos en el vecindario y en plató. Una incipiente relación que nunca se materializó porque, al salir del reality, el exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' le dijo a la murciana que se iba a Chile a grabar un programa de cocina. Eso fue lo que la exconcursante de 'Gran Hermano' contó en su canal de mtmad, donde aseguró que para ella lo suyo estaba completamente roto.

La que fuera amiga de Daniela Cano hizo ese vídeo a comienzos de julio y, ahora, un mes después, ha decidido dejar de seguir a Barranco en Instagram. Un movimiento que ha hecho que el catalán también le haya dado unfollow a ella y que ha suscitado todo tipo de comentarios en las redes sociales: muchos han aplaudido que Maica ya no quiera tener ningún vínculo con él, otros han celebrado que no vayan a darse una nueva oportunidad y otros tantos han criticado al empresario por no haber sabido mantener esta relación.

Ante tantos comentarios sobre su vida sentimental, el exconcursante de 'Supervivientes' ha emitido un comunicado a través de sus stories de Instagram en el que se muestra harto de que personas que no le conocen personalmente opinen sobre sus relaciones amorosas: "Es bonito ver tanto análisis e interés en mi vida. Ahora intentad aplicaros ese mismo entusiasmo en la vuestra, que falta os hace a más de uno".

"Yo vivo, la gente comenta. Todo en orden. Pero recordad algo: en el momento en el que os preocupáis tanto por mi vida amorosa, una vez más volvéis a ignorar la vuestra. Y, por último, voy a dar un consejo a quienes se den por aludidos: aplicad vuestros sabios consejos de amor en vuestro desastre personal antes de ir a darle lecciones a otros", ha sentenciado el empresario y concursante de realities catalán, visiblemente molesto por los comentarios que está leyendo en redes acerca de su vida sentimental y su relación - ya inexistente - con Maica Benedicto.