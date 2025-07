Lorena Romera 07 JUL 2025 - 14:23h.

Adara Molinero toma una drástica decisión con Maica Benedicto por Álex Ghita y le llueven las críticas

La ganadora de 'GH VIP' estalla tras las críticas homófobas a su hijo por jugar con muñecas

Compartir







Adara Molinero ha tomado una drástica decisión con Maica Benedicto a raíz de su último movimiento en redes sociales. Un gesto por el que la ganadora de 'GH VIP' está recibiendo duras críticas. Y es que, recordemos, la influencer madrileña siempre había sido defensora de la ganadora de 'Los vecinos de la casa de al lado'. De ahí que este actitud con la murciana haya sorprendido tanto a los usuarios de Instagram.

Maica Bendicto está retomando su vida tras unas semanas de encierro en 'Los vecinos de la casa de al lado', -edición que ha ganado tras una final que se ha disputado con Stephany, de 'La isla de las tentaciones'-. Lo cierto es que la joven ha encadenado varios realities seguidos. Y es que no podemos olvidarnos de que primero fueron 'Gran Hermano' y, poco después, 'GH DÚO', hace tan solo unos meses.

PUEDE INTERESARTE Álex Ghita desvela en qué punto se encuentra su relación con Carla Barber

Precisamente durante la participación de su primer realitie, Adara Molinero era colaboradora. Al principio, no soportaba a la murciana y así se lo hacía saber a la audiencia. Pero, a medida que iban pasando los meses, se convirtió en su concursante favorita. Tanto, que terminó haciendo campaña para que se alzase con los 300.000 euros del maletín.

PUEDE INTERESARTE Adara Molinero carga contra Pol Badía al verlo en el casting de 'GH' en Barcelona

Canal de Whatsapp de Telecinco

Y ahora, con su concurso en 'Los vecinos de la casa de al lado' y su romance con Albert Barranco, la madre de Martín, su hijo en común con Hugo Sierra, incluso le dio un consejo público a través de X -la antigua Twitter-. "Espero que no caiga porque la va hacer daño: para él es un juego, para ella una ilusión", comentaba. Pero ahora parece que la cosa entre ellas ha saltado por los aires.

La drástica decisión de Adara Molinero con Maica Benedicto

Y es que a Adara Molinero no le ha sentado nada bien lo que ha hecho Maica Benedicto, que ha seguido en Instagram a Álex Ghita. El entrenador personal, que ha coincidido con la murciana en sus últimos realities, ha expresado públicamente que es una chica que le parece "muy guapa". Por eso, este follow de la influencer al deportista no le habría sentado nada bien a la ganadora de 'GH VIP', que ha tomado una drástica decisión.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Después de haberla estado apoyando públicamente, Adara Molinero ha decidido dejar de seguir en Instagram a Maica Benedicto. Un gesto que sus seguidores relacionan directamente con el follow a Álex Ghita. Por el momento, la ganadora de 'Los vecinos de la casa de al lado' continúa siguiendo a la hija de Elena Rodríguez, que ha recibido duras críticas tras esta decisión.

"Qué pesada es", "ya aburre, siempre con lo mismo", "no tiene remedio", "furiosa de nuevo", "qué obsesión tiene", "parece que tiene 15 años", "es muy celosa", coinciden muchos usuarios. Eso sí, también están los que defienden a la ganadora de 'GH VIP'. "Adara defendió mucho a Maica durante sus concursos. No tiene sentido que ahora decida seguir en redes a su ex" o "A Maica no le ha salido la carpeta con Barranco y ahora la busca con Álex Ghita".