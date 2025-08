A sus 15 años, Cristiano Ronaldo Jr. sigue los pasos de su padre como delantero en las categorías inferiores del Al-Nassr

A diferencia de otros hijos de celebridades, Cristiano Ronaldo Jr. ha seguido los pasos de su padre, el astro portugués, con una discreción que contrasta con el estruendo mediático que rodea a su familia. Sin embargo, tras esa aparente reserva, se esconde un joven marcado por el fútbol, la disciplina y la sombra -o inspiración- del que muchos consideran uno de los mejores jugadores del siglo XXI.

Desde que Cristiano Ronaldo dos Santos Jr. nació el 17 de junio de 2010, ha sido una figura de curiosidad mundial: no solo por ser el primogénito de Cristiano Ronaldo, sino por su aparición temprana en entrenamientos, partidos y celebraciones del Real Madrid, Juventus, Manchester United y, después, del Al-Nassr. Pese a su fama heredada, su desarrollo personal y deportivo ha sido cuidadosamente gestionado para evitar una sobreexposición innecesaria.

Criado inicialmente por su abuela y por su padre -quien optó por mantener la identidad de la madre biológica en estricta privacidad-, Cristiano Jr. ha pasado gran parte de su vida moviéndose entre países y academias de fútbol.

El fútbol

Desde muy pequeño acompañó a su padre en los estadios, aprendiendo a amar el balón en los partidos del Real Madrid. Más adelante, cuando Ronaldo fichó por la Juventus en 2018, Jr. se unió a la academia sub-9 del club italiano, donde marcó más de 50 goles en una temporada y demostró que el talento puede transmitirse por sangre.

Después, el joven siguió a su padre al Manchester United, donde se integró en las categorías inferiores y jugó en la misma plantilla que Kai Rooney, hijo de Wayne Rooney. En 2022, tras el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al-Nassr de Arabia Saudí, el adolescente también pasó a formar parte de la academia del club saudí.

Ahora, a sus 15 años, Cristiano Jr. juega como delantero en las categorías inferiores del Al-Nassr, entrenando incluso con chicos mayores que él. El pasado mes de mayo fue convocado por la selección sub-15 de Portugal para disputar el Torneo Internacional Vlatko Marković en Croacia. No solo participó, sino que fue figura clave: marcó un doblete en la final contra España y terminó como máximo goleador del torneo, ayudando a Portugal a levantar el título.

Este debut internacional significó un paso en su carrera y generó titulares en medios deportivos de todo el mundo. Desde entonces, varios clubes europeos, como el Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Manchester United e incluso la Juventus, han comenzado a seguirlo con expectación.

Su vida personal y su relación con Cristiano y Georgina

En cuanto a su vida personal, Cristiano Jr. reside en Arabia Saudí, en concreto en una mansión de lujo en Riad junto a su padre, la pareja de este, Georgina Rodríguez, y sus hermanos menores: los mellizos Eva y Mateo -nacidos por gestación subrogada en 2017-, Alana Martina hija de Georgina y la pequeña Bella Esmeralda.

No se ha hecho pública la escuela exacta que cursa, aunque se sabe que recibe una educación internacional bilingüe con fuerte énfasis en el deporte. En redes sociales y documentales familiares, se le ha visto compartiendo rutinas de ejercicio con su padre, entrenamientos en casa e incluso consejos técnicos de fútbol.

En una entrevista al canal egipcio 'ON TV', CR7 aseveró: "Vivo con mi hijo. Quiero que mi hijo sea futbolista por supuesto, pero será lo que quiera ser. Le empujaré un poco si quiere ser futbolista, no portero, pero será lo que quiera ser".

En redes sociales, Georgina también ha mostrado su cercanía con el joven, explicando antes que naciera la más pequeña. "Ni Cristiano ni yo consideramos que Alana sea mi única hija. Mis hijos son los cuatro y los cuatro me llaman mamá".

Y es que, desde que Junior decidió seguir los pasos de su padre, la empresaria ha estado presente en cada uno de sus partidos, mostrándose como una madre comprometida con los sueños de su hijo. "Qué orgullosa estoy del hombre en el que te estás convirtiendo. Me haces sentir la mamá más afortunada del mundo. Te amamos", escribió en un 'post' de Instagram, demostrando la buena sintonía que comparte con el joven.