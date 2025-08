Qué fue de las Cabo, de 'Los Gipsy Kings': la vida actual de Celia Cabo y sus hermanas

Ana Carrillo 04 AGO 2025 - 09:00h.

Libana, Celia, Juncal y Adriana Cabo saltaron a la fama gracias a 'Los GIpsy Kings' y ahora son creadoras de contenido

Por 'Los Gipsy Kings' han pasado muchas familias que han mostrado cómo son sus vidas: hace ya más de cinco años, una de las temporadas tuvo como protagonistas a las hermanas Muñoz, un matriarcado que se volcó en organizar la puesta de largo de Celia Cabo, la hija mayor del matrimonio Muñoz Cabo. Acompañada por sus hermanas Juncal, Libana y Adriana Cabo, la primogénita cumplió su sueño de celebrar una gran fiesta en Madrid con la se presentó en sociedad. Pero, ¿qué ha sido de ellas en estos años?

La mayor, Celia Cabo, cumplirá 26 años a finales de agosto y lo hace convertida en influencer gracias a los cerca de 135.000 seguidores que tiene en Instagram y en empresaria, pues es la CEO de un centro que se encarga de realizar diseños personalizados de cejas; un negocio en el que comparte la dirección con su hermana Libana, de 21 años.

Aunque no tiene tantos seguidores como la primogénita en Instagram - le siguen 64.300 personas -, Libana Cabo también está centrada en la creación de contenido en redes y ha creado 'Lunes de Luz con Libana' en TikTok, una serie de vídeos en los que habla de las enseñanzas que encuentra en la Biblia.

Entre Celia y Libana, por edad, se sitúa Juncal Cabo, que también es creadora de contenido en las redes sociales gracias a los cerca de 67.000 seguidores que tiene en Instagram. Como sus hermanas, es una apasionada de la moda y adora compartir sus outfits en redes; algo que también hace la benjamina, Adriana Cabo, que es la melliza del único hermano varón, Juan.

Las cuatro se dedican a la creación de contenido y, como siguen siendo inseparables, han decidido crear diversos formatos juntas para potenciar sus redes sociales: han puesto en marcha 'Puntuando con las Cabo', en el que van a todo tipo de restaurantes, bares y cadenas a comer y a opinar, se arreglan siempre juntas para los 'pedidos' y las bodas a las que acuden y lo comparten en 'Get ready with me' grupales y recientemente se han lanzado a hacer sorteos juntas.

Por lo que muestran en sus redes sociales, ninguna tiene pareja, continúan viviendo en Madrid y siguen estando muy unidas a sus padres, así como a su prima Débora Vittorio, que siempre ha sido un referente para las cuatro hermanas Muñoz Cabo.