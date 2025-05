La exintegrante de 'Los Gipsy Kings' ha revelado que no está casada legalmente con Antón Suárez

La exconcursante de 'GH VIP' ha confesado la razón por la que no formaliza su unión con el padre de sus hijos

Noemí Salazar destapa por qué ha decidido no tener un tercer hijo: "Sé que me voy a arrepentir"

Noemí Salazar saltó a la fama en 'Palabra de Gitano' explicando cómo se 'roneaba' y después se retransmitió por televisión su boda por el rito gitano con Antón Suárez, con el que más tarde la vimos formar una familia en 'Los Gipsy Kings'; pero lo cierto es que no está casada legalmente con el percusionista y ha desconcertado a sus seguidores con esta información que ha difundido en Instagram porque vieron su boda en Cuatro.

"Tenía la bandeja de entrada petada de mensajes de personas que me preguntaban si era en serio que no estoy casada", ha confesado en sus stories. Ante la confusión generada, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha querido aclararles que su boda solo tuvo validez en la comunidad gitana, pero que no "firmaron papeles" que demuestren que están casados legalmente, por lo que para el estado español ambos son personas solteras.

La hija de Raquel Salazar ha explicado que no tiene intención de celebrar una boda por la Iglesia porque ella es cristiana evangélica y no católica: "Yo ante mi Iglesia estoy casada pero eso no tiene ningún valor legal, luego tienes que ir al Ayuntamiento o al registro civil y casarte; yo casada ante Dios estoy, pero no legalmente".

Sus seguidores también le han preguntado si tiene intención de formalizar su unión con Antón y ella ha confirmado que sí porque tiene interés de que conste que son un matrimonio por sus hijos, Mimi, de diez años, y Antoñito, de uno y medio: "Me tengo que casar porque tengo niños y hay que dejar las cosas hechas".