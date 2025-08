Ana Carrillo 04 AGO 2025 - 17:02h.

Andrea Arpal y Joel Benedicto, de 'La isla de las tentaciones', han roto su relación: "Vuelan los cuchillos"

El compañero de Montoya ha emitido un comunicado revelado el motivo de su ruptura y su exnovia ha estallado en otro comunicado

Joel Benedicto y Andrea Arpal, de 'La isla de las tentaciones', han roto su relación después de haberse dado una segunda oportunidad hace tan solo unos meses. En TikTok se ha comentado que habría sido él el que tomó la decisión de separar sus caminos tras la noche del último concierto de Aitana en el Metropolitano, al que la influencer acudió con sus amigas. Ante tantos rumores, el compañero de Montoya ha emitido un comunicado en el que revela el motivo real de su ruptura.

El catalán ha explicado que se ha animado a hacer el comunicado porque siente que debe sincerarse con sus seguidores al haber compartido con ellos su relación tanto en televisión como en redes sociales y ha dejado claro que su intención es no volver a hablar más de este tema porque no es fácil para él. "Somos dos personas que nos amamos muchísimo, pero somos tan diferentes en muchas cosas que no llegamos al punto de hacernos felices, esa es la principal causa de la ruptura", ha revelado.

"Creo que hemos llegado a la conclusión de que nos amamos a morir pero no somos la persona adecuada o no estamos en el momento adecuado de seguir en este camino juntos. Hemos compartido momentos buenos y no tan buenos, pero es y será una de las personas más importantes que voy a tener en mi vida; me ha enseñado lo que es querer, amar y luchar por una relación y voy a estar siempre agradecido por todo lo que he vivido y me ha enseñado", se ha sincerado Joel, que se ha dirigido directamente a Andrea en las últimas líneas de su comunicado: "Te deseo lo mejor y sé que vas a conseguir a alguien que pueda hacerte realmente feliz".

Joel Benedicto: "Hemos llegado a la conclusión de que nos amamos a morir pero no somos la persona adecuada"

Unos minutos después, ha sido Andrea la que ha emitido un comunicado en el que le lanza a Joel una pulla directa nada más comenzar: "Me hace gracia tener que enterarme por otras personas de que se ha hecho un comunicado sobre nuestra ruptura...". Tras ello, ha seguido mostrándose muy tajante, dando carpetazo al pasado: "Yo ya estoy en otro momento de mi vida. No estoy para personas que dicen amar pero no lo demuestran. No me interesa entrar en explicaciones ni dar más vueltas. Todo lo que viví me ha enseñado a ponerme primero y eso es lo que estoy haciendo. Estoy enfocada en mí, en sanar, en crecer, en rodearme de gente que sí suma".

Andrea Arpal: "Me hace gracia tener que enterarme por otras personas de que se ha hecho un comunicado sobre nuestra ruptura"

Después de esos dardos a su exnovio, ha querido dedicarle unas palabras más amables: "Aún así, le deseo lo mejor del mundo y agradecerle por todo lo que compartimos, por los buenos momentos y los no tan buenos. Ha sido parte de mi historia y, por eso, me despido sin odio y que le vaya bien, de corazón. Por mi parte este tema está más que cerrado".