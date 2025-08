Equipo Outdoor 02 AGO 2025 - 09:38h.

Andrea y Joel habrían roto su relación poco después de haberse reconciliado

Andrea Arpal y Joel Benedicto, participantes de 'La isla de las tentaciones 8', han roto su relación, una relación cargada de idas y venidas en la que la pareja se ha separado y se ha reconciliado en varias ocasiones. De hecho, cabe recordar que casi terminaron su experiencia en el reality de Telecinco por separado tras una intensa hoguera de confrontación. Toda esta información ha sido confirmada por la cuenta de salseo @lacuernis en su perfil de Instagram.

Tal y como afirma esta cuenta, Andrea y Joel se han dejado de seguir en redes sociales (con lo que todo eso conlleva a día de hoy), que no ha habido terceras personas pero "sí hay mal rollo y vuelan los cuchillos entre ellos". Para profundizar en esto último, @lacuernis comparte un story que publicó recientemente Andrea en el que aparecía con cara hastiada y en el que escribía "mujer callada = mujer cansada".

Pero no queda aquí la cosa. Para rematar, Joel también ha querido sumarse a esto de las pullitas y ha compartido un texto en el que aparece la siguiente frase: "Una cara bonita no es nada si el corazón es feo". Hay más. Según la persona que se oculta tras este perfil, habría sido Joel quien habría puesto fin a la relación: "Por actitudes que a ella le causaban rechazo, se volvió fría de nuevo con él, y al final Joel decidió poner fin a su historia de amor con Andrea. Ambos no se hacían bien y no eran felices ya".

Por otro lado, el perfil de Instagram @stalkeando, aporta algo más de información sobre esta ruptura y afirma que la pareja "ha decidido romper su relación después de muchas idas y venidas. Parece ser que llevaban un tiempo pasando una mala racha y ayer, después del concierto de Aitana, Joel decidió romper con Andrea", escribe en un post dedicado a la ya expareja.

El paso de Andrea y Joel por 'La isla de las tentaciones 8'

Andrea y Joel llegaron a la octava edición de 'La isla de las tentaciones' tras tres años de relación y dispuestos a afianzar su relación. Joel fue el primero en caer en la tentación y, aunque se arrepintió en seguida, no consiguió disfrutar del resto de la experiencia. Al cabo de las semanas, decidió pedir una hoguera de confrontación y allí fue donde descubrió que, en los últimos días, Andrea también se había dejado llevar con un tentador. Salieron de la isla de la mano, confirmaron, tres meses después, que estaban juntos, pero se separaron poco después para volver a estar juntos y ahora, de nuevo, separarse.