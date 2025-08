Ana Carrillo 05 AGO 2025 - 19:05h.

La amiga de Makoke ha hablado acerca de la reacción de su exmarido, Guti, al enterarse de la boda de su hija en común

Arantxa de Benito reacciona al comunicado de su hija, Zayra Gutiérrez, sobre su relación

Zayra Gutiérrez, la mayor de los dos hijos que tienen en común Guti y Arantxa de Benito, acudió a 'Fiesta' la semana pasada y reveló que estaba deseando casarse con Miki Mejías, el padre de su hijo Hugo. "Te quiero mucho y me quiero casar contigo ya. Le he dicho que como tarde más de dos años se lo pido yo. Le estoy dando margen", comentó la exconcursante de 'Supervivientes'; unas declaraciones que hicieron a muchos pensar que la boda sería inminente y que llevaron a los reporteros congregados en un evento de hace unos días preguntarle por el tema a Guti.

El exfutbolista del Real Madrid, que acudió al evento acompañado por su pareja actual, la modelo Romina Belluscio, se mostró muy sorprendido ante la idea de que su hija pasase de manera inminente por el altar y aseguró que no le había comentado nada acerca de este posible enlace, por lo que no quiso confirmar si, en caso de que Zayra se lanzase a pedírselo ya a su novio, él sería el padrino como manda la traición por ser el padre de la novia.

"No sé si voy a ser el padrino, no me he enterado de la boda. Espero que no se casen muy pronto, que nos vamos de vacaciones", comentaba tomándose el tema con humor. "Yo soy buen marido, no sé si padrino seré bueno. Abuelo también", añadía Guti, que no entraba a valorar la decisión de su hija de pedirle matrimonio a su novio. Sobre esas declaraciones le han preguntado a la madre de Zayra, Arantxa de Benito, en el último evento al que ha acudido en Marbella.

"Mi hija lo que ha dicho es que se quiere casar pero de ahí a que haya boda bueno, que se dé boda yo feliz de que haya boda porque no hay más bonito que celebrar el amor no hay nada más bonito en el mundo que celebrarlo. Así que si hay que ir de boda, pues nos iremos de boda", ha comenzado diciendo la amiga íntima de Makoke, que ha defendido que al padre de su hija le haya pillado de sorpresa la noticia: "Yo no lo vi, pero eso parece que es lo que fue y bueno, y de ahí hemos hecho ya algo viral, que si hay que casarse, que se casen. Si quiere celebrar el amor lo celebraremos los primeros". Por último, ha subrayado que Zayra y Guti tienen "muy buena relación" pese a lo que se ha rumoreado.