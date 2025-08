Fernando Andina, actor de 'Al salir de clase', tiene nuevos proyectos profesionales delante de las cámaras

De pequeño soñaba con ser astronauta y acabó siendo actor: Fernando Andina, de ‘Al salir de clase’, se formó en arte dramático en Estados Unidos y en España y dio vida a Mateo Fernández en 400 capítulos en la mítica serie de Telecinco. Sus dotes de actor le han permitido dar vida a personajes en series tan sonadas como ‘El Comisario’ o ‘Sin Tetas no hay Paraíso’. También ha hecho sus pinitos en el cine.

El actor tiene muy claro que lo que se siente encima de los escenarios del teatro no se iguala con nada y, cada vez que puede, estrena obra de teatro, de esas que le llevan a recorrer todo el país. Además, de la mano de un par de amigos, hizo una inmersión empresarial en el mundo de la hostelería, abriendo un restaurante en la capital.

El intérprete es muy celoso de su vida privada e intenta mantener sus relaciones sentimentales alejada de los focos y de las redes sociales. Amigo de sus amigos, familiar y amante de la música, no hay casi concierto que no cuente con su presencia.

Nuevos proyectos profesionales

La puerta grande a la interpretación se la abrió la mítica serie de Telecinco; no obstante, dar vida al rey Juan Carlos I en la película ‘De la ley a la ley’, le supuso un antes y un después. “Es uno de los trabajos de los que me siento más orgulloso, aunque me aterraba la idea de hacerlo. Tuve la ventaja de que solo contaba con dos semanas para prepararlo. Fue una responsabilidad para mí”, confesó Andina a Elcierredigital.com.

Y aunque ahora está muy centrado en las grabaciones de series para una plataforma, el teatro es su mayor pasión y cada vez que se sube a un escenario se siente como en casa. El pasado mes de mayo, cumplía un año rodeado de amigos y haciendo lo que más le gusta. “Mi mejor cumpleaños. Encima del escenario, con los mejores compañeros del mundo, y rodeado de mi familia y mis amigos. Impagable. ¡Gracias, vida!”, aseguraba en Instagram.

Su pasión por la gastronomía, le llevo a abrir un restaurante en Madrid junto a dos amigos. Un proyecto muy especial que abrió sus puertas en 2014 y que no pudo superar la crisis del COVID. “No sé si Greener es el mejor restaurante. Es maravilloso y está todo riquísimo, esa es la verdad, como también lo es que hay restaurantes fabulosos en Madrid, en España, en el mundo... Lo que sí sé seguro es que tengo los mejores socios de ese mismo mundo”, compartía en resdes sociales en 2016.

Familiar y discreto

El intérprete es muy celoso de su intimidad y aunque muestra algunas pinceladas de su lado más personal en redes sociales, intenta mantener su vida privada alejada de los focos. Fernando Andina, es una muy familiar, sus tres hermanos, sus padres y sus sobrinos son una parte muy importante de su vida y con ellos comparte grandes momentos.

Y aunque no muestra señales de amor en sus redes sociales, el año pasado se le relacionada con Inés de Osma, una joven nutricionista, CEO de una start up.

Incondicionales son sus amigos de toda la vida, con los que comparte, no solo negocios, también cenas, viajes, grandes momentos y sobre todo conciertos y festivales de música, pues son una de las grandes pasiones del actor.