Michelle Obama ha utilizado su cuenta de Instagram para felicitar a su marido, el expresidente de EEUU, Barack Obama, por su 64 cumpleaños y lo ha hecho con un cariñoso mensaje que no para de cosechar 'me gusta' en la red social.

La exprimera dama, que en los últimos meses se ha pronunciado sobre los rumores acerca de una posible separación del que fuese presidente de EEUU, ha vuelto a dejar muy claro que el amor entre ellos no se ha acabado.

"¡Feliz cumpleaños a mi amor, mi mejor amigo, mi todo! Barack, incluso después de todos estos años, sigues siendo el hombre más interesante que conozco", ha expresado Michelle Obama en un mensaje que ha acompañado de una fotografía en la que ambos aparecen abrazados, una imagen en sintonía con sus palabras y con las últimas declaraciones de la pareja que desmienten los rumores de ruptura.

El expresidente de EEUU ha contestado a su esposa y a todos aquellos que también le han felicitado. "¡Te quiero, Miche! Y gracias a todos por las felicitaciones de cumpleaños", ha escrito Barack Obama en la misma publicación en respuesta a los miles de mensajes de admiración y cariño.

La pareja zanja los rumores de separación

Con esta imagen, la pareja vuelve a utilizar las redes sociales para hacer gala de su amor. Tras más de 30 años casados y con dos hijas en común, en los últimos meses han circulado rumores sobre un posible distanciamiento y separación de la pareja. Los comentarios y publicaciones han sido alimentadas por las ausencias de Michelle Obama a algunas citas significativas como el funeral de Jimmy Carter o la investidura de Donald Trump.

Sin embargo, los motivos por los que Michelle Obama se ha alejado del foco público no tienen nada que ver con su relación de pareja. En un episodio del pódcast 'In My Opinion' (IMO), presentado por Craig Robinson, la abogada aclaró que tras muchos años de exposición pública ahora quiere mantener cierto espacio personal y ejercer su libertad.

“No ha habido ni un solo momento en nuestro matrimonio en el que haya pensado en dejar a mi pareja", dijo Michelle Obama en el pódcast y añadió: “Hemos pasado por momentos muy difíciles, pero también por mucha diversión, muchas aventuras, y me he convertido en una mejor persona gracias al hombre con el que estoy casada”.