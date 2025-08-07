Carlos Otero 07 AGO 2025 - 08:00h.

Este verano la relación entre la familia de Manuel Cortés y su ex más mediática se ha vuelto a recrudecer

Aguasantas rompe su silencio y carga contra Raquel Bollo y Alma Bollo: "Lo vais a pagar tarde o temprano"

Este verano ha resurgido un enfrentamiento clásico en la prensa del corazón: el de Raquel Bollo y sus hijos contra Aguasantas Vilches, exnovia de su primogénito, Manuel Cortés. Para comprender el presente, nada mejor que repasar el pasado. En este artículo, desgranamos la historia de una enemistad que parece no tener fin.

La relación entre Aguasantas Vilches y Manuel Cortés

Aguasantas Vilches y Manuel Cortés se conocieron en 2012 a través de una amiga en común durante un concierto. La conexión fue inmediata y, apenas dos semanas después de su primer encuentro, ya se consideraban pareja. Según Aguasantas, Manuel fue el primero en decir "te quiero", aunque pronto descubrió que esas palabras no eran del todo sinceras, ya que él le fue infiel con su amiga Junquera Cortés, con la que el exconcursante de 'Supervivientes' acabaría teniendo una hija.

A pesar de esta deslealtad, la pareja se dio una segunda oportunidad. Sin embargo, según Aguasantas, la ruptura definitiva en 2013 fue catalizada por Raquel Bollo, madre de Manuel. Ella afirmó que Raquel le dio un ultimátum a su hijo: elegir entre su familia o su relación con Aguasantas.

Su etapa como tronista

Tras la ruptura, Aguasantas buscó superar el duelo participando como tronista en Mujeres y Hombres y Viceversa en 2014. Aunque tuvo varios pretendientes y citas, no logró conectar emocionalmente. "He querido dar lo mejor de mí, pero no puedo esforzarme más", confesó antes de abandonar el programa. Cuando uno de los pretendientes le preguntó si seguía enamorada de Manuel, ella respondió: "No puedo mentir. Enamorada no estoy, pero sí me acuerdo de él y no puedo evitar compararlo con mis candidatos".

Estrella de los realities

La exposición mediática de Aguasantas no fue bien recibida por la familia Bollo. En 2015, se convirtió en una estrella de los realities al participar en Gran Hermano VIP 3, donde quedó finalista. Durante el programa, coincidió con Raquel Bollo en la casa de Guadalix, pero su interacción fue fría y limitada a un breve intercambio: Aguasantas le pidió un vaso de agua, y la conversación no pasó de ahí. En 2023, volvió a los realities participando en ¡Vaya Vacaciones! junto a su pareja Juan José Peña, exnovio de Alma Cortés Bollo y padre Jimena, la otra nieta de la Bollo.

Nuevo desencuentro con los Bollo y el "episodio de la manguera"

En 2024, el conflicto con la familia Bollo se reavivó cuando Aguasantas apareció en De Viernes para hablar de los desencuentros entre su exfamilia política e Isa Pantoja. Allí reveló detalles del conocido "episodio de la manguera". Según contó, Manuel le explicó que Kiko Rivera e Isa Pantoja discutieron mientras ella dormía, y que, tras una persecución, Kiko la roció con una manguera, dejándola casi desnuda. Esta revelación intensificó la animadversión entre Aguasantas y los Bollo.

La pelea de este verano

Este verano, la tensión volvió a estallar con una bronca mediática entre Alma Bollo, hermana de Manuel, y Aguasantas. El desencadenante fue una publicación en TikTok de Aguasantas, en la que utilizó un audio de Junquera Cortés, expareja de Manuel y madre de su hija, con quien él le fue infiel a Aguasantas hace más de una década. Alma Bollo declaraba airada a Outdoor en exclusiva: "Imagínate cuántas cosas han pasado en mi vida desde que ella estuvo con mi hermano hasta hoy, todas sin ninguna relación con ella. Pero, al final, como buena oportunista, se aferra a cualquier cosa para seguir en el candelero. Es lo que ha estado haciendo durante once años".