La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha aclarado las declaraciones de su novio, que hicieron a sus seguidores pensar que estaba embarazada

Manuel González y Gabriella Hahlingag siguen juntos pese a todos los rumores sobre una posible infidelidad de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' al gaditano mientras él cumplía su sueño de participar en 'Supervivientes'. La pareja está pasando el verano en la cosa de Cádiz, de la que el exparticipante de 'Pesadilla en El Paraíso' pretende que ella, murciana de origen rumano, se enamore.

En sus stories de Instagram, ambos van compartiendo su día a día con sus miles de seguidores de Instagram: desde los planes que hacen dentro y fuera de casa hasta las recetas que cocinan. En uno de esos vídeos cortos, el ex de Lucía Sánchez comentó que su novia no podía comer de un plato porque llevaba un alimento que no era apto para ella.

Unas declaraciones que desataron la duda entre sus seguidores: ¿esa restricción se debía a un embarazo? Una duda que le han planteado a la ex de Álex Girona en cuanto le ha ofrecido a su comunidad hacer una ronda de preguntas y ella no ha tenido problema en darle respuesta para acallar las especulaciones. Así, ha dejado que no está embarazada y ha explicado el por qué de esas declaraciones de su novio.

"Es porque las tostadas llevaban aceite de oliva y soy alérgica al aceite de oliva crudo", ha sido la explicación que ha dado Gabriella Hahlingag a las declaraciones de Manuel González. Una respuesta con la que aleja los rumores de embarazo en este verano que es el primero que pasan como pareja tras haberse conocido como tentadores VIP en 'La isla de las tentaciones' el verano pasado y haber iniciado una relación meses después, cuando él ya había dejado de conocer a Anita Williams.

Hace unos días le preguntaron a través de Instagram al gaditano si tenía pensado casarse y tener hijos con Gabriella, que es la primera chica de la que dice estar enamorado en su vida, y él aseguró que imagina "todo" a su lado, dejando claro que sí que pasa por su mente la idea de una boda y de formar una familia con la exparticipante de 'Los vecinos de la casa de al lado'.