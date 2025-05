Equipo mtmad 22 MAY 2025 - 19:07h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre la decisión que ha tomado con respecto a Manuel González

Lucía Sánchez confiesa que tiene una cuenta pendiente con Marina García: disponible en Mitele

Lucía Sánchez no ha podido evitar hablar de toda la polémica que rodea a Manuel González y Gabriella Hahlingag. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ llega con ganas de hablar al videopodcast de ‘En todas las salsas’. Después de aclarar en qué punto está su relación con Mayka tras su duro enfrentamiento, Lucía toma una decisión sobre Manuel y le dedica unas bonitas palabras a Gabriella.

Después de semanas de especulaciones, rumores de infidelidad y tensiones familiares, Lucía ha decidido hablar claro y sin rodeos sobre toda esta polémica. “Me han llamado de varios programas para comentar este asunto”, comienza explicando. La relación ha estado en boca de todos desde que Manuel regresó de ‘Supervivientes'. Los rumores de que Gabriella le habría sido infiel durante su estancia en el reality, han afectado incluso a la relación de Manuel con su familia.

Conociéndolo bien después de haber compartido tres años de relación, Lucía Sánchez se pronuncia y comparte la decisión que ha tomado con respecto a su relación con Manuel. “Esto es un antes y un después”, añade con firmeza. La ganadora de ‘GH DÚO’ no está contenta con el comportamiento que Manuel ha tenido hacia ella y es por ello que ha tomado esta decisión entre medio de toda la polémica con su exnovio.

Programa completo: Lucía Sánchez le dedica unas bonitas palabras a Gabriella

La influencer no se ha quedado ahí y ha sorprendido con unas inesperadas palabras hacia Gabriella, la actual pareja de Manuel. En una muestra de madurez, la influencer ha dejado claro que contra ella no tiene nada. “Ella es buena conmigo”, reconoce con sinceridad. Es por ello que no quiere meterla en el mismo saco que a su expareja, al que no le dedica palabras tan bonitas.

Lucía Sánchez ha venido a por todas en ‘En todas las salsas’. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre todos sus asuntos pendientes. Habla de su relación actual con Mayka y de por qué se sintió tan traicionada. Además, toma una tajante decisión con respecto a su relación con Gerard no sin antes recordar sus encuentros íntimos ¡No te pierdas nada dándole play al video!