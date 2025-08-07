Ana Carrillo 07 AGO 2025 - 15:16h.

Lucía Sánchez, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', ha comunicado que a su hija le han dado el alta del hospital

Isaac Torres reaparece tras conocerse que su hija está ingresada: su extraño comportamiento

Compartir







Lucía Sánchez ha comunicado que a su hija Mía le han dado el alta tras cuatro días en el hospital. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha utilizado sus stories de Instagram para darle la feliz noticia a su legión de seguidores, con los que hace cuatro días se lamentaba que su hija en común con Isaac Torres tuviera que estar ingresada pero con los que no compartía el motivo de este ingreso ni el diagnóstico de la menor, que tiene dos años y medio.

La ganadora de la segunda edición de 'GH DÚO' ha dado la noticia subiendo a sus stories una foto en la que aparece su hija jugando. "Nos han dado el alta", escribe junto al emoji de la carita que llora, por todo lo que ha sufrido al ver a su niña hospitalizada, y el emoji del brazo fuerte, celebrando esta victoria que supone poder volver a casa juntas.

PUEDE INTERESARTE Marina García rompe su silencio tras la versión de Lucía Sánchez sobre lo que pasó con Isaac Torres

En la instantánea no muestra el rostro de la niña, pues su objetivo es preservar al máximo su privacidad; es por eso que tampoco ha querido dar detalles acerca del motivo de su ingreso hospitalario, que se ha producido ocho meses después de un primer paso por el hospital debido a que la pequeña no podía andar y tenía las piernas "casi paralizadas".

Se desconoce si el motivo de este ingreso tiene alguna relación con ese primer ingreso porque en esta ocasión la influencer no ha dado datos, aunque como hizo aquella vez ha lamentado que el padre de la niña no haya estado a la altura de la situación. "No he avisado a nadie que no esté presente en su vida. Si alguien que no se preocupa por ella en su vida normal quiere ahora preguntar, ¡que por favor respete y se lo ahorre!", sentenció hace cuatro días, cuando anunció que su hija estaba de nuevo ingresada.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Ayer les explicó a sus seguidores que le habían dado a la niña un permiso para pasar la noche en casa, fuera del hospital, al que han tenido que volver este jueves por la mañana para que le realizasen unas pruebas. Poco antes de las tres de la tarde del mismo jueves, la exnovia de Manuel González daba la feliz noticia: Mía ya puede volver al piso que comparten en Puerto Real, ciudad en la que vive toda la familia de la influencer, porque ha recibido el alta hospitalaria.