Lucía Sánchez carga contra Marina García tras su enfrentamiento en redes sociales: “No soportaste que te dejaran por la fea”

La novia de Jesús Sánchez se ha pronunciado tras escuchar la versión de su compañera de 'La isla de las tentaciones' sobre lo ocurrido con Isaac Torres

Marina García y Lucía Sánchez, en la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', se fijaron en el mismo chico: Isaac Torres; pero él escogió en un primer momento conocer a la sevillana, con la que inició un romance tras el fin de las grabaciones. Fue entonces cuando él empezó a mostrarse interesado en la gaditana y comenzó una relación con ella a espaldas de la actual novia de Jesús Sánchez, que se sintió traicionada por su amor y por su amiga.

Un triángulo amoroso que ocupó minutos de televisión tras el fin de las emisiones de aquella edición y que se prolongó en 'La última tentación', programa en el que Marina García decidió pasar página, volver con Jesús Sánchez y olvidar lo ocurrido con Lucía e Isaac, que poco después tuvieron una hija juntos, Mía. Pero, recientemente, la ganadora de 'GH DÚO' se unía a un trend de TikTok al replicar las palabras de Fabiana Sevillano contra Sofía Surferss para mostrar que está cansada de que la tachen de "mala amiga".

Al ver ese vídeo, Marina no pudo evitar responder, pues considera que sí que eran amigas y que la traicionó al iniciar un romance con el chico con el que ella salía. Lucía le explicó que ese vídeo no iba por ella, pero la sevillana no le creyó y, harta de la situación, la gaditana ha decidido hacer un episodio en su canal de mtmad dando su versión sobre lo ocurrido: cuenta que no fueron nunca amigas, solo compañeras de programa y que cuando comenzó a tener sentimientos por Isaac escribió a Marina contándoselo, pero que ignoró esos mensajes.

Además, asegura que, como gracias a su relación con 'Lobo' tiene a su hija, volvería a repetir todos los pasos que dio, aunque considera que cometió errores. Lo que no quiere quedar es como una mala amiga porque siente que nunca lo fueron. Añade también que cree que lo que verdaderamente le molestó a Marina fue que Isaac la dejase por una chica que ella consideraba "más fea" que ella.

Unas declaraciones que se han hecho virales en redes y que han llevado a la sevillana a romper su silencio con un escrito difundido en una story de Instagram en el que confiesa que se ha planteado responder de forma contundente pero que cree que lo mejor es seguir callando su versión de lo ocurrido: "En todo este tiempo he tenido muchas veces ganas de responder, de aclarar y de poner el grito en el cielo por personas que quieren hacer daño, pero mi cabeza siempre pensará que la mejor respuesta es la ignorancia, aunque esto a veces también se tambalee por mi impulsividad. Hago un ejercicio interno enorme y respiro profundamente".

Marina ha escrito estas palabras usando como fondo una instantánea en la que aparece abrazando a Jesús y termina su escrito agradeciéndole su apoyo incondicional: "Gracias también a ti, por calmarme y recordarme todo lo que hemos conseguido hasta ahora, que no es poco".