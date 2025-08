Silvia Herreros 04 AGO 2025 - 12:08h.

La ganadora de 'GH Dúo' no ha querido comunicar el ingreso de su hija a su padre por no estar presente en su vida

Lucía Sánchez lanza un dardo envenado a Isaac Torres por Mía, su hija en común

Mía, la hija de Lucía Sánchez e Isaac Torres, ha sido hospitalizada. La pequeña, de dos años y medio, se encuentra ingresada. Su diagnóstico y pronóstico es reservado. Una información que ha hecho pública la ganadora de 'GH Dúo', que confiesa no haber avisado ni comunicado esta situación al padre de su hija por no estar presente en la vida de la niña.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no ha querido comunicar este ingreso al progenitor de la pequeña, que tampoco se preocupó durante su última hospitalización.

"Si alguien que no se preocupa por ella en su vida normal quiere ahora preguntar, ¡¡que por favor respete y se lo ahorre!!", Lucía Sánchez

"No he avisado a nadie que no esté presente en su vida", dice a través de sus redes sin querer hacer mención a Lobo, al que su hija ya ni le reconoce cuando ve sus fotografías.

Aun así, consciente de que esta información podría llegarle, no ha dudado en ser clara y le ha mandado un contundente mensaje: "Si alguien que no se preocupa por ella en su vida normal quiere ahora preguntar, ¡¡que por favor respete y se lo ahorre!!".

Esta no es la primera vez que Lucía Sánchez se enfrenta sola a un ingreso de su hija. De hecho, las pasadas navidades, tras sufrir un problema de movilidad en sus piernas, Mia fue hospitalizada durante bastantes días. La pequeña, que apenas podía andar y tenía sus piernas "casi paralizadas", fue sometida a múltiples pruebas. Lucía, que durante los primeros días se mostró completamente desesperada, no quiso compartir nunca su diagnóstico.

Durante aquella hospitalización, Isaac Torres continuó como si nada con su vida, acudiendo a fiestas y dejándose ver con su novia y con amigas mientras su hija estaba ingresada y su madre la llevaba de un hospital a otro tratando de buscar respuestas.

Ocho meses después, la pesadilla se repite para Lucía, que por el respeto y cariño que recibe por parte de su legión de seguidores, ha querido comunicar el nuevo ingreso hospitalario de su hija.

"Vuelven a ingresar a Mía, al igual que la otra vez tampoco contaré qué le pasa. Tenemos que esperar 24 horas para que nos digan qué es pero sí que os lo quiero contar porque detrás de la pantalla hay muchas personas que a diario me preguntan por ella", comunica mientras se disculpa porque, por motivos evidentes, a partir de ahora estará "más ausente".

Aunque se desconocen los motivos por los que Mía ha vuelto a ser ingresada y si estos están o no relacionados con su anterior problema de movilidad, la exnovia de Manuel González ha explicado que la niña estará bajo observación durante al menos "24 horas".

"Esta vez no he avisado a nadie que no esté presente en su vida, así que por favor ahorraros esas preguntas o el ir a informar a personas que no participan en su vida, os lo pido como favor personal. Ella estará bien atendida porque tiene muchas personas que la quieren y la cuidan a diario. Gracias", escribe la también exparticipante de 'Un amor para Lucía', que sabe que aunque Isaac Torres no esté presente en la vida de su hija, a esta nunca le faltará de nada.