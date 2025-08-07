La relación de Marieta y Suso Álvarez antes de su compromiso

Lidia González 07 AGO 2025 - 17:11h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha compartido todos los pasos en su relación con el catalán a través de su canal de mtmad

La condición de Marieta a Suso Álvarez para casarse con él

Compartir







Tan solo un año después de comenzar su relación, Marieta y Suso Álvarez han anunciado su compromiso en una emocionante pedida que la exconcursante de ‘Supervivientes’ llevaba mucho tiempo esperando, ya que se había pronunciado sobre su boda con el catalán en algún momento. La pareja ha vivido una corta, pero intensa, historia de amor en la que han tenido que enfrentarse a muchas críticas, han hablado de sus planes de ser padres y han desvelado cómo fue su peculiar declaración. A través de su canal de mtmad, la de Elche ha contado muchos detalles sobre su situación sentimental.

Suso ha hincado la rodilla en una romántica puesta de sol en Huelva, coincidiendo con el aniversario de la pareja, en una pedida en la que Marieta no ha podido evitar romperse a llorar. A través de sus redes sociales, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ compartía este emocionante momento bajo un texto muy contundente en el post: “Por supuesto que sí”. Lo cierto es que la influencer siempre ha defendido que el creador de contenido también quería casarse: “La gente se piensa que mi novio no la quiere, pero tiene que esperar el momento en el que yo no me lo espere”.

PUEDE INTERESARTE La postura de la ex de Suso Álvarez a su compromiso con Marieta

Desde que iniciaran su relación, los creadores de contenido han tenido que enfrentarse a muchas situaciones que la exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’ ha compartido a través de su canal, ‘De pura raza’, disponible en Mediaset Infinity. La influencer ha mostrado la realidad de su relación y se ha sincerado como nunca sobre algunos aspectos de su romance, como las condiciones para vivir juntos o cómo fue conocer a la familia de su chico.

Así fue la declaración de Marieta a Suso Álvarez: “Me tiré a la piscina”

PUEDE INTERESARTE Los problemas que Suso Álvarez tuvo en su pedida de mano a Marieta

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ comenzó a coincidir en los platós de televisión con su pareja y no tardó en enamorarse de él. Tras oficializar su relación, la de Elche se sentaba frente a las cámaras para contar todos los detalles sobre cómo se declaró a Suso. “Me da igual si no sientes lo mismo, pero yo lo siento y te lo digo”, aseguraba.

La creadora de contenido aseguraba haberse “tirado a la piscina” por amor, ya que no tenía claro que fuera a ser recíproco. Entre risas, no dudaba en explicar cómo se sentía cada vez que sabía que iba a coincidir en un programa con el exconcursante de ‘Gran Hermano’ y la actitud que mostraba al respecto.

PUEDE INTERESARTE Así fue la pedida de Suso Álvarez y Marieta

La reacción de Suso Álvarez a las duras críticas que recibió por su relación

Durante una de sus visitas a ‘Los mejos’, el videopodcast que presentaba su amiga Marta Peñate, Suso Álvarez acababa estallando por las duras críticas que recibió por su relación con la exparticipante de ‘LIDLT’. El influencer no dudaba en reaccionar a todos los comentarios negativos con los que tuvo que lidiar desde que comenzasen su romance. “Que se metan con María no me gusta un pelo”, respondía visiblemente enfadado.

Así fue el primer encuentro de Marieta con la familia del exconcursante de ‘Supervivientes’

Uno de los momentos más importantes para Marieta tras confirmar su romance con el colaborador de televisión fue conocer a su familia. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ desvelaba cómo fue su primer encuentro con la madre y las hermanas de su novio. De esta manera, la pareja daba un significativo paso en su relación, puesto que para el influencer se trataba de algo “muy importante” y la afianzaban aún más.

La condición de la exparticipante de ‘LIDLT’ para vivir con Suso Álvarez

Tan solo unos meses después de iniciar su relación, Marieta confesaba que había dado un importante paso en su relación con el catalán, pero no estaba exento de algunos requisitos. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sinceraba sobre su convivencia con Suso y desvelaba las condiciones que le había puesto para vivir con él. Aunque habían estado manteniendo en secreto que la influencer se había mudado a su casa, lo cierto es que lo había hecho bajo unas cláusulas inquebrantables.

Marieta y Suso Álvarez amplían la familia

Poco después de confesar que estaban viviendo juntos, los exconcursantes de ‘Supervivientes’ seguían sumando momentos y comprometiéndose en su relación. Marieta y Suso Álvarez decidían ampliar la familia y contaban todos los detalles, en exclusiva, para mtmad. Muy feliz por el momento personal en el que se encontraba, la influencer hablaba de la decisión que les iba a cambiar la vida para siempre, cumpliendo uno de sus grandes sueños.

El deseo de Marieta de convertirse en madre con Suso Álvarez

Marieta ha confesado, en muchas ocasiones, sus planes de futuro y su deseo de convertirse en madre con su pareja. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ confirmaba, durante su visita a 'En todas las salsas', que tiene muy planificados todos los pasos a seguir con Suso, algo que incluye tener hijos. La influencer está tan decidida a hacer este sueño realidad que tiene muy claros los nombres que tiene pensado ponerles.

Marieta y Suso Álvarez están comprometidos oficialmente, tras un año de relación en el que han vivido muchas cosas. Al inicio de su romance, la pareja tuvo que enfrentarse a muchos comentarios despectivos y predicciones sobre el futuro de su relación. A pesar de todo, los exconcursantes de ‘Supervivientes’ se han mostrado siempre unidos y han dado pasos muy importantes que han compartido a través de su canal, ‘De pura raza’, disponible en Mediaset Infinity. ¡No te lo pierdas!