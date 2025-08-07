Natalia Sette 07 AGO 2025 - 09:00h.

Los exconcursantes de 'Gran Hermano' enseñan todas las estancias de su casa junto a Ruvens y Laura Galera

Edi Insua desvela su mayor miedo ante la mudanza de Violeta a Galicia

Violeta Crespo y Edi Insua están en uno de los momentos más especiales de su relación. Después de superar varias etapas complicadas , los exconcursantes de ‘Gran Hermano' han decidido comenzar una nueva vida juntos y, por fin, nos abren la puerta de su casa. Con ilusión, nervios y muchos cambios por delante, la pareja ha querido compartir con todos sus seguidores cómo es su hogar.

A pesar de las dudas iniciales de Violeta, la influencer ya considera suya la casa. “Os la vamos a enseñar”, anuncian en un nuevo capítulo de #Violedi, disponible en Mediaset Infinity. La casa, aunque aún le falta algunos toques de decoración, se ha convertido en su nidito de amor. Uno de los rincones favoritos de Violeta es el vestidor, que ella misma ha estado organizando. Al ser la casa de Edi, la toledana tuvo que hacer algunos cambios para que entraran todas sus cosas. De hecho, Ruvens, que los ha visitado unos días, asegura que la casa estará mucho mejor cuando Violeta la decore a su manera. Aunque el gallego está de acuerdo, resalta que a pesar del buen gusto de su chica, mantenerlo todo ordenado no es su fuerte. “Ordenar no es su especialidad”, comenta entre risas.

Pero si hay algo que enamora a cualquiera que visite su hogar son las vistas: una panorámica espectacular que convierte cualquier estancia en un lugar único. “Lo mejor de la casa son las vistas”, aseguran emocionados mientras las enseñan.

Además, no han faltado las bromas en este 'house tour'. Laura, que también está de visita, ha estado presente durante el vídeo y ha hecho un comentario que no ha pasado desapercibido: “Aquí siempre huele a sexo”, suelta divertida, provocando las carcajadas de los presentes. Por si fuera poco, Ruvens abre los cajones de la habitación de Edi y Violeta y enseña todos sus juguetes sexuales ante la avergonzada pareja.

Edi Insua explica los arreglos que le quedan por hacer en la casa

Aunque están muy contentos con su nuevo hogar, Edi Insua reconoce que aún queda trabajo por hacer. “La casa necesita un arreglo”, explica con total naturalidad mientras muestra las cosas que hay que cambiar o las zonas que hay que redecorar. Pese a ello, su actitud es positiva: poco a poco, la pareja está adaptando la vivienda a sus gustos y necesidades. “Enseñamos todo, somos naturales”, reconoce Edi.

Con vistas de ensueño, una casa que va tomando forma y muchas ganas de construir su hogar, Violeta y Edi comienzan esta nueva etapa con mucha ilusión. Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ muestran entusiasmados todas las estancias de su hogar y además aprovechan que son las fiestas del pueblo para pasar un divertido rato junto a Laura y Ruvens ¡No te pierdas nada dándole play al video!