Anita Matamoros ha enseñado el regalo que le ha hecho la exconcursante de 'Supervivientes' por su cumpleaños

Anita Matamoros está muy unida a su madre, Makoke, con la que hace todo tipo de planes y con la que comparte tiempo incluso cuando queda con su grupo de amigos: de hecho, el mejor amigo de la influencer, el también creador de contenido Diego Varjak, acudió a plató a recibir a la colaboradora de televisión cuando llegó a España tras ser expulsada de 'Supervivientes 2025' a las puertas de la final.

Es por eso que Makoke estuvo presente en el cumpleaños sorpresa de Anita Matamoros, que tuvo lugar en una conocida azotea de Madrid. Pero no fue el día de la fiesta cuando la amiga de Arantxa de Benito le entregó sus regalos a su hija, sino esta semana, cuando ambas fueron juntas de compras. Así lo ha explicado la joven de 25 años en sus stories de Instagram, donde se ha mostrado muy agradecida con su madre por sus dos "regalazos".

El primer regalo del que ha presumido Anita es un colgante conformado por distintas piedras brillantes de diferentes collares. "Es increíble, es perfecto y queda perfecto", ha declarado sobre este collar; pero ha sido el segundo regalo el que le ha "enamorado" y es que la amiga de Anna Ferrer Padilla ha reconocido que ha perdido la cuenta del tiempo que lleva soñando con tener los zapatos de Loewe que le ha regalado su madre.

"Son zapatitos de Daisy, son una fantasía y si yo me caso, me casaré con estos tacones", ha comentado la hermana de Javier Tudela mientras abría la caja de la conocida marca y mostraba los zapatos, que están valorados en unos 1.000 euros: los diseños más sencillos del modelo cuestan 900 euros, pero si cuentan con pedrería y transparencias como los suyos pueden alcanzar los 1.500.

Los zapatos los ha estrenado para ir a cenar con su madre por Madrid, pero su intención es casarse llevándolos puestos si un día llega la boda con su novio, el cantante Johnny Garso, del que reconoce estar muy enamorada y con el que lleva saliendo desde comienzos de 2024, después de su ruptura con Nacho Santandreu.