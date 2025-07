Los secretos de la boda de Makoke y Gonzalo: vestidos, padrinos, vetos y un emotivo lugar

Carlos Otero 20 JUL 2025 - 09:00h.

Makoke ya ha se ha realizado la primera prueba del vestido y ha confirmado que será su hijo quien la acompañará al altar

La boda de Makoke con Gonzalo Fernández promete ser un evento cargado de emoción. El inminente enlace de la pareja genera mucha expectación y la exconcursante de 'Supervivientes' y su prometido han despejado recientemente las grandes incógnitas. Para poner en orden las ideas y la información sobre el evento nupcial de la temporada hemos organizado las informaciones verídicas y los rumores por contrastar que manejamos sobre tan importante bodorrio. Desde la fecha, invitados, vestidos y el lugar escogido por los novios.

La fecha y el lugar del enlace

La feliz pareja ya ha comunicado a sus invitados la fecha oficial del enlace. Este será el viernes 12 de septiembre de 2025 (en apenas dos meses) y en un enclave muy especial e importante para ellos. "Será en la Hacienda Na Xamena (Ibiza), junto a un precioso acantilado y poco antes de la puesta de sol. Nos casamos en el mismo lugar que nos enamoramos", ha revelado la televisiva en la reciente entrevista que ella y Gonzalo Fernández han concedido a la revista 'Lecturas'.

Para aquellos que esperaban un destino más exótico del enlace de Makoke y Gonzalo y veían la posibilidad de Mykonos (Grecia) por ser allí la pedida de mano, ya pueden cambiar de idea porque es la isla piusa la elegida.

Los vestidos de novia, en marcha

La labor más importante del evento está corriendo a manos de Pelayo Díaz. El célebre estilista estrechó una profundísima amistad con Makoke durante 'Supervivientes' y es él quien está moviendo todos sus contactos para que la novia luzca radiante como nunca en el día más importante de su vida.

"Es mi estilista es un lujo para mí. He confiado a ciegas en él, me puso un mensaje diciendo que tenía una cita con Juanjo Oliva en París, él es que va a hacer el vestido de la ceremonia. Voy a ser una novia clásica, de blanco", ha dicho de su primera apuesta que no será la única, tal como ha desvelado.

Habrá un segundo vestido a cargo de Juan Vidal y la exconcursante de 'Supervivientes' ya tiene en mente y ve muy posible el que haya un tercer diseño. "Es un guiño especial que queremos hacer Pelayo y yo", ha avanzado a sus seguidores.

Conociendo los gustos estilísticos de Makoke es probable que no nos confundamos advirtiendo que será un vestido que combine sofisticación y sensualidad. Resulta probable que elija un vestido de corte sirena o ajustado que realce su silueta con un escote pronunciado o una espalda descubierta. Sin embargo, al ser su tercera boda y buscar un enfoque "exótico", podría inclinarse por un diseño con cortes asimétricos o elementos inesperados. Eso serán sus sorpresas.

Su hijo Javier Tudela la acompañará al altar

A pocas semanas del evento podemos confirmar que será su hijo Javier Tudela el encargado de acompañar a su madre hasta el altar y la hermana de Gonzalo Fernández será la madrina. El primogénito de la ex azafata de Telecupón tiene una relación muy entrañable y cercana con su madre. Además, ha logrado especial sintonía con Gonzalo, con quien comparte gustos y aficiones. "Estoy totalmente encantado con esa relación, nunca he visto tan enamorada a mi madre, y eso es mucho decir porque he visto unas cuantas relaciones de mi madre", explicó hace unas semanas en Telecinco.

Los invitados, las ausencias al evento

Una boda de estas dimensiones cuenta con invitados de relumbrón. De momento son varios los que han confirmado su asistencia al desposo. Entre otros nombres, por la fiesta veremos a Marta López, a Arantxa de Benito, Estefanía Luyk y por supuesto a Pelayo Díaz y a Damián Quintero, sus grandes amigos y aliados en los Cayos Cochinos. Pero ha sorprendido que no se confirmen otros rostros conocidos o compañeros de la televisión.

Raquel Meroño espero que pueda venir. Tengo un problema de aforo, máximo pueden estar 120 personas, es un espacio protegido, pero me encantaría invitar a Escassi, Manuel y Borja. No he terminado la lista aún", ha declarado Makoke en esta reciente entrevista.

En la boda de Makoke y Gonzalo no habrá niños ni tampoco muchos rostros famosos de la televisión. Esa es su intención, aunque todavía no estén las listas definitivas.

Las Campos lideran la lista de vetados

Y tan interesante como los invitados son los que se quedarán sin invitación. Salvo sorpresones de ultimísima hora Las Campos, Carmen Alcayde, Lorena Morlote o sus ex hijastros Laura y Diego Matamoros no son bienvenidos en el desposo de la intérprete del hit tropical 'Agua de Coco'.

Ni gente de su programa 'Fiesta', que "no son mis amigos", tal como explica Makoke y ni Terelu Campos porque "tampoco me invitaría y no tenemos relación", se les espera en este enlace en donde el team Montoya es el otro grupo vetado para los novios.