Isa Pantoja hace pública la decisión que tomaba junto a Asraf antes de que naciera su hijo

La hija de Isabel Pantoja habla sobre tener un "tercer bebé" con Asraf

Isa Pantoja confiesa lo que ha hecho con el cordón umbilical de su hijo Cairo. Durante su segundo embarazo, la exconcursante de 'Supervivientes' descubría que la placenta y cordón de su bebé no tenía por qué acabar en la basura. Desde comérsela por sus supuestos beneficios, a preservarla, pintar un cuadro con ella o enterrarla bajo un árbol; las opciones son múltiples y cada vez más variadas.

La hija de Isabel Pantoja explica que esto "es lo más valioso" que ha descubierto en esta "segunda maternidad". Para ella, "como mamá", "hay decisiones" que se toman "desde el amor" y otras en las que "el miedo a que pueda pasar algo" es lo que te lleva a actuar.

En el cordón que unía a Isa con su hijo hay puede "ayudar a tratar enfermedades en un futuro". Por eso, no ha dudado en contar con los servicios de un banco de células madre que le han ayudado a preservarlo; algo que no pudo hacer tras el nacimiento de Alberto Isla, su primogénito, que ya tiene 11 años.

Tal y como ella misma ha explicado, tras firmar el contrato con esta empresa de Madrid, recibió un kit que llevó al hospital el día del parto. Allí, los médicos se encargaron de todo lo demás. Una vez hecho esto, la sangre, células y parte de tejido del codón se han criogenizado para su conservación.

Las células madre que contiene el cordón umbilical pueden servir en el futuro para tratar ciertas enfermedades, como algunos tipos de cáncer, problemas de la sangre o del sistema inmunitario. Por este motivo, después de informarse debidamente, Isa no dudó ni un momento en lo que quería hacer cuando Cairo, su segundo hijo y el primero en común con Asraf Beno llegara a este mundo.

Aunque es probable que esas células no lleguen a utilizase nunca, muchos padres optan por la preservación de células madre por ser una especie de 'seguro de vida' para su hijos; una inversión en salud y tranquilidad para el futuro de Isa, Asraf y Cairo, que durante los próximos 35 años, tendrán a su disposición estas células 100% compatibles con su bebé.

Los precios pueden variar según la empresa, el tipo de material que se conserve (solo sangre o sangre + tejido) y la duración del contrato. En España estos servicios oscilan entre los 1500 y los 3 000 euros.