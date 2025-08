Silvia Herreros 04 AGO 2025 - 09:53h.

Isa Pantoja se encuentra en plena cuarentena posparto. La hija de Isabel Pantoja daba a luz a su segundo hijo, el primero en común con Asraf Beno, hace poco más de un mes. Su puerperio durante este tiempo ha sido complicado aun así, y a pesar de la depresión, las noches sin dormir, los cólicos del bebé y su crisis del lactante, la exconcursante de 'Supervivientes' ya piensa en tener un tercer bebé y en ampliar la familia.

Aunque después de una cesárea no se recomienda volver a quedarse embarazada hasta el año y medio o los dos años posteriores (tiempo en el que el cuerpo ha terminado según los expertos de recuperarse por completo de la cirugía), muchas mamás se animan a ello. Aunque siempre debería primar la opinión de los médicos, existen excepciones y recuperaciones milagrosas como las de Carla Barber, que se quedó embarazada de su segundo hijo durante la cuarentena.

Isa, que acaba de dar a luz a su segundo hijo varón, ha hecho público el listado de los nombres de niña que le gustaría poner a su hija en el caso de que su tercer bebé no fuese un chico. "No descarto tener más hijos, aunque a mí me gustan más los niños", asegura a través de sus redes, en donde revela que le encantaría que su hija llevase alguno de los siguientes nombres. "Si mi tercer bebé fuese niña se llamaría Rania, Sofía, Flavia, Claudia o Génesis".

Isa ha querido sumarse a uno de los últimos trends de TikTok, en el que junto a una famosa sevillana rociera de fondo, muchas mamás y futuras mamás hacen públicos los nombres de niña que quieren para sus hijas.

La también exconcursante de 'GH VIP' - reality en el que conoció a su marido y padre de su segundo hijo - ha querido dejar claro que el motivo por el que comparte estos nombres se debe simplemente a esta tendencia que en las últimas semanas causa sensación en la red social del momento.

"Es un trend, no pienso ahora en otro bebé jajajaj", asegura dejando claro que, al menos por el momento, su intención no es la de quedarse embarazada de nuevo.