Lidia González 08 AGO 2025 - 09:00h.

La ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ se realiza una operación de pecho y muestra el resultado, en exclusiva

Maica Benedicto desvela el motivo por el que su nariz sigue hinchada tras la operación

Compartir







Maica Benedicto ha tomado una decisión muy importante que no ha dudado en compartir con todos sus seguidores. Después de mostrar imágenes de su infancia y sincerarse sobre su pasado, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se somete a una operación de aumento de pecho. Por fin, la creadora de contenido da el gran paso que llevaba años esperando y muestra su impresionante cambio físico antes y después. En exclusiva, a través de su canal de mtmad ‘Obvio microbio’, disponible en Mediaset Infinity, la de Murcia lo cuenta todo. ¡Descúbrelo!

A pesar de que no es la primera vez que la influencer pasa por quirófano, ya que antes de ganar su último reality se realizó su segunda rinoplastia, no puede esconder sus nervios. La murciana estaba deseando solucionar un gran complejo que le ha acompañado toda la vida y explica el origen de todo ello: “Se me ha quedado un hueco”. Debido a las proporciones de su cuerpo, la creadora de contenido no está conforme con su anatomía y expresa su gran deseo: “Quiero que sean blanditas y anatómicas”. Una vez en la clínica, se sincera sobre el pánico que siente momentos antes de intervenirse: “Estoy histérica, con los nervios a flor de piel”

PUEDE INTERESARTE Maica Benedicto recuerda los tics que tenía debido a su trastorno

La que fuera concursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ ha mostrado, sin filtros, todo el proceso de su operación de pecho; con todo lujo de detalles, lo cuenta todo sobre su intervención. La murciana desvela el tamaño de las prótesis que se ha puesto, su talla actual, cuánto tiempo va a tener que llevar puesto el sujetador postoperatorio y cómo son las cicatrices que le han quedado.

Maica Benedicto muestra su gran cambio físico

Tan solo tres días después de someterse a una de las intervenciones que más tiempo lleva esperando, Maica Benedicto muestra, por primera vez, su gran cambio físico. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ confiesa si está contenta con el resultado de su operación de pecho al verse por primera vez. Además, la influencer acude a su primera revisión y explica cómo se encuentra. La de Murcia actualiza cómo está siendo su recuperación y desvela qué es lo que peor está llevando.

PUEDE INTERESARTE Maica Benedicto desvela su mayor miedo ante su inminente mudanza a Madrid

Maica Benedicto vuelve con un capítulo muy especial para contarlo todo sobre el aumento de pecho que se ha realizado. La ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ presume del resultado de su operación y resuelve todas las dudas de sus seguidores. Manteniendo su transparencia, la murciana se sincera sobre todos los detalles de su intervención y explica todas las pautas que va a tener que seguir para que su recuperación sea lo más próspera posible. ¡Descubre su nuevo aspecto!