Sean es hijo de Jennifer, la primogénita de Jack Nicholson, y se define en sus redes sociales como "patrón de las Artes Oscuras"

A lo largo de los años y pese a la fama de su abuelo, ha mantenido una vida relativamente alejada de los focos de Hollywood

Sean Knight Nicholson, el nieto mayor del legendario actor Jack Nicholson, fue arrestado el pasado 5 de agosto en Los Ángeles acusado de un delito de violencia doméstica.

Según los informes policiales, Sean fue detenido alrededor de las 17:00 horas por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) tras ser denunciado por agredir presuntamente a una mujer cuya identidad no ha sido revelada. Fue puesto en libertad esa misma noche tras pagar una fianza de 50.000 dólares.

La información fue confirmada por diversos medios como 'People' y 'Page Six', que citan fuentes policiales y registros judiciales. Sean, de 29 años, tiene fijada su primera comparecencia ante la corte el próximo 26 de agosto. De ser hallado culpable del cargo de violencia doméstica con lesiones corporales, podría enfrentarse a una pena de hasta cuatro años en una prisión estatal de California.

El caso sigue abierto y los próximos días serán clave para conocer si los cargos se mantienen o si se produce algún tipo de resolución judicial.

Aunque la policía ha confirmado el arresto, no se ha hecho pública la ficha policial del acusado, y tanto él como su entorno han optado por guardar silencio hasta el momento. La noticia ha generado una gran repercusión mediática, no solo por la gravedad de los hechos, sino por el apellido que arrastra consigo.

Sean es hijo de Jennifer Nicholson, la primogénita de Jack Nicholson, y del diseñador de moda Mark Norfleet. Aunque ha mantenido una vida relativamente alejada de los focos de Hollywood, Sean ha trabajado como productor musical y DJ bajo el alias Cutter Mattock. Sus proyectos se mueven en los márgenes de la música electrónica experimental. En sus redes sociales, se describe a sí mismo como un compositor de "terror, Club Experimental, Intenso y Ambiente Oscuro" y como "patrón de las Artes Oscuras".

Nacido en 1996, Sean estudió en Emerson College en Boston, donde se especializó en producción audiovisual. Además de su carrera musical, ha trabajado como compositor en algunos cortometrajes independientes, como 'The Opinion Man' y 'Prosthetika'.

La familia Nicholson

La detención de Sean vuelve a poner en el centro de atención a la familia Nicholson, una de las más complejas y amplias de Hollywood. Jack Nicholson, actualmente retirado y con 88 años, es padre de al menos seis hijos con cinco mujeres diferentes. La más conocida es Jennifer, madre de Sean y también de Duke Nicholson, quien sí ha seguido los pasos de su abuelo en el cine y ha actuado en películas como 'Nosotros' de Jordan Peele.

Otros hijos del actor son Caleb Goddard, fruto de su relación con la actriz Susan Anspach; Honey Hollman, nacida de su vínculo con la modelo danesa Winnie Hollman; Lorraine y Ray Nicholson, hijos de la actriz Rebecca Broussard; y Tessa Gourin, cuya madre es Jennine Gourin. Tessa ha hablado abiertamente en el pasado sobre la distancia que mantiene con su padre, llegando a escribir un ensayo en 'Newsweek' donde reflexiona sobre crecer con un padre famoso pero emocionalmente ausente.