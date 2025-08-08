Miguel Salazar Madrid, 08 AGO 2025 - 17:42h.

Paulina Rubio habría "incumplido" dos obligaciones que le ordenó la jueza de Miami

Paulina Rubio planta a Colate en la corte de Miami y se encrudece la batalla judicial por la custodia de su hijo

Paulina Rubio no estuvo presente en la corte de Miami donde debía acudir, como ordenó la jueza, junto a su expareja y padre de su hijo Colate Vallejo-Nágera el pasado 6 de agosto. Este denunció a la artista al haber "incumplido" varias obligaciones impuestas vinculadas a la custodia del adolescente de 14 años.

En 'Tardear' hemos podido saber el motivo por el que la intérprete de 'Y yo sigo aquí' o 'Yo no soy esa' se ausentó en la cita judicial. En un documento al que hemos tenido acceso observamos que la abogada de Paulina Rubio alega que la ex de Colate "decidió reanudar su tiempo de custodia con el menor conforme a los términos del Plan de Crianza, pasando algunos días con la familia en Grecia". Así que tal y como explica la periodista Rosa Conde, habría "incumplido" dos órdenes de la jueza.

Las dos órdenes judiciales que habría "incumplido" Paulina Rubio

La primera pasaba por la obligación de venir con su hijo a España el pasado 17 de julio para que este disfrutara de un campamento en Burgos durante 15 días. "Lo dejó solo y a través del padre consiguieron que la compañía aérea lo tutelase en este vuelo", relata Conde. Cuando llegó a Madrid, las autoridades le pararon y le preguntaron por qué iba solo. De nuevo volvió a recurrir a su padre y pudo acceder al país.

Pero hay otra orden que también habría desobedecido la cantante en su lío judicial que se remonta a 2012. "La jueza dijo que el 6 de agosto debían estar los dos padres en Miami y si no se enfrentarían a posibles sanciones", agrega Rosa Conde. Por el momento, la jueza no se ha pronunciado sobre las dos órdenes judiciales que Paulina Rubio habría incumplido.