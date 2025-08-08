Miguel Salazar Madrid, 08 AGO 2025 - 17:02h.

El hijo de Adara sufrió amenazas por parte de un ciberdelincuente que le pedía fotos íntimas

Una víctima de estafa vacacional alerta: “Me quedé sin vacaciones y sin 400 euros”

Compartir







El equipo de 'Tardear' se ha hecho pasar por un menor anónimo al que piden fotos íntimas a cambio de extorsiones y amenazas. Los ciberdelincuentes, cuando descubren que hablan con periodistas, cuelgan inmediatamente. Pero descubrimos que hay mensajes alarmantes cuyas secuelas pueden ser terribles para menores de edad.

Frases del tipo 'tienes 15 segundos para responder' o 'si no quieres que se publique [la foto íntima] harás lo que te pido' llegó a recibir el hijo de Adara, una madre sevillana que ha contado el duro momento que sufrió en su casa. "Mi marido nota que algo le pasaba a mi hijo", dice. Al parecer, estuvo un "buen rato" en el baño encerrado sin saber qué hacer.

El llanto desconsolado del hijo de Adara al ser amenazado de muerte

Cuando su padre acude a verle se lo encuentra llorando y solamente escuchaba por su parte un 'lo siento'. Adara relata que su marido le llamó alertando de que "un hombre que le había pedido fotos íntimas le iba a matar". Acudieron de inmediato a denunciar la ciberestafa a la policía. Llegaron con el teléfono y con toda la información allí recopilada.

Los agentes le avisaron de que no es el primer caso que escuchan. "No dan con quienes son porque vienen del extranjero", señala. Los criminales con los que el programa de Telecinco ha contactado vienen, en concreto, de Costa de Marfil.

"Si no hacía lo que el pedía, venía a matarlo", cuenta Adara. El menor de 12 años estaba "aterrorizado" y no dejaba de lloran. Le pidieron 1.700 euros y él contestó que solamente tenía 40 euros en la hucha. Pensó que podía coger la tarejta de su madre y pagar 40 euros sin que se diese cuenta. Pero cuando intentó entrar todos los datos se equivocó con el nombre del titular y no pudo realizar el pago. "El tío al no recibir el pago dice: 'estoy perdiendo la paciencia y a punto de subir la foto'", cuenta.